AI heeft een gigantische impact op de werking van Google Ads

Laten we het even hebben over ons zoekgedrag in Google en de effecten daarvan als we de zoekmachine minder gaan gebruiken. In een tijdperk van AI lijkt dat misschien vanzelfsprekend al is daar nog niet echt bruikbare data over beschikbaar. Zo is er de gedachte dat bij intensief gebruik van AI je meer en meer de zoekmachine van Google kunt overslaan. Dat betekent voor adverteerders minder (ruwe) traffic op hun redelijk kostbare aangekochte ads en voor Google aanzienlijk minder inkomsten. De stelling dat AI een forse impact heeft op de werking van Google Ads is eigenlijk ook een vraag.

Wie zich bezighoudt met dergelijke vragen weet dat als er een ‘negatieve’ kant zit aan iets nieuws wat disruptief lijkt, er altijd voldoende opportuniteiten ontstaan om er ook positief naar te kijken. Immers AI (Artificial Intelligence) biedt Google ook de kans om Google Ads te transformeren. Met behulp van AI-algoritmen moet Google ook in staat zijn om gebruikersgegevens beter te kunnen analyseren en hierdoor nog meer gerichte advertenties weer te geven, waardoor de hoogste kans om te converteren sterk kan verbeteren.

Betere resultaten voor de gebruiker, voor de adverteerder en voor Google, waarschijnlijk dan wel tegen een hogere prijs want het businessmodel moet zich aanpassen naar de beurswaarde van het bedrijf. Voor een sterk verbeterde ROI (Return on Investment) is dat allemaal wel te verdedigen. Je betaalt meer, krijgt wat minder maar wel veel beter.

Wat zijn de effecten van meer AI en minder Google?

Voor adverteerders moet AI in staat zijn om realtime veilingen te analyseren en biedingen te optimaliseren voor een hoger rendement voor advertentie-impressies. AI zou in staat moeten zijn om handmatig bieden te elimineren. Dit zou tot een win-win moeten leiden. Ik besef dat een strategie veel verder gaat dan alleen bieden, maar eenmaal in het proces als campagne-keuzes zijn gemaakt is dit wel het effect.

AI moet verder in staat zijn om dynamische advertenties te creëren die zijn afgestemd op de interesses en zoekgedrag van iedere individuele gebruiker. Ook dit komt alleen maar ten goede van click-through rates (CTR’s) en conversies. Op basis van deze nieuwe data moeten advertenties ook met behulp van AI-campagnes veel efficiënter te optimaliseren zijn. Aan de gebruikerskant is dit pure winst omdat online advertenties nu veel te vaak misleidend zijn. Bijvoorbeeld door misbruik te maken van merken in de context van een concurrerend merk.

Misschien is AI zelfs wel de redding van online advertising, al is dit nu nog te vroeg om dat te kunnen bepalen omdat alles nog volop in ontwikkeling is. Daarnaast zijn er ook andere uitdagingen.

De uitdagingen: dataprivacy, ethiek en transparantie

De grootste beer op de weg is natuurlijk privacy, al ben ik van mening dat je die op sommige vlakken gewoon moet opgeven. Dat is een onderwerp op zich, maar het opgeven van een deel van je privacy kan ook tot verbetering leiden. Het gebruik van van jouw gebruikersgegevens voor AI-gestuurde targeting is een keuze. Belangrijk daarin is dat adverteerders transparant zijn over hoe ze jouw gegevens gebruiken en hoe deze op een verantwoorde en beveiligde manier worden verwerkt.

Op het gebied van ethiek is het nog onduidelijk in welke mate AI om kan gaan met advertenties te maken die gericht zijn op kwetsbare groepen of die desinformatie verspreiden. Het beste is als hiervoor in ieder iets van regelgeving gaat komen die transparant, kort en helder is.

Ondanks deze uitdagingen heeft AI zeker de potentie om Google Ads te transformeren tot een krachtiger platform, mits het allemaal ook transparant wordt. Op dit moment zal het voor de meeste adverteerders moeilijk zijn om te begrijpen hoe AI-algoritmen uiteindelijk hun beslissingen nemen. Je gaat immers zonder enig inzicht nog niet zomaar de controle over advertentiecampagnes weggeven.

Het effect van AI op zoekgedrag en AdWords-vertoningen is complex

Het is duidelijk dat AI een grote invloed zal krijgen op Google Ads. Het is belangrijk dat adverteerders op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in AI en deze op een doordachte manier kunnen gaan gebruiken om hun advertentiecampagnes te optimaliseren.

Naast alle genoemde punten is het ook belangrijk om te beseffen dat AI nog steeds in ontwikkeling is. De impact van AI op zoekgedrag in Google wat direct betrekking heeft op het aantal de kwaliteit van AdWords-vertoningen zal in de loop van de tijd zeker veranderen naarmate de technologie zich steeds verder ontwikkelt. Daarbij is het ook van belang dat de gebruiker wordt geïnformeerd over hoe zoekresultaten op beide platformen tot stand komen. De complexiteit zal immers alleen nog maar toenemen en dan is het een uitdaging om transparant te blijven.