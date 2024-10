Epic klaagt Google en Samsung aan om alternatieve appwinkels

Epic denkt dat Google en Samsung samenwerken om te zorgen dat alternatieve appwinkels geen macht krijgen. Epic had Google vier jaar geleden al aangeklaagd voor het runnen van een monopolie op de appwinkel, maar nu komt daar een nieuwe rechtszaak bij.

Samsung en Google aangeklaagd

Samsung en Google hebben volgens Epic samengespannen om de appwinkels van derden tegen te houden. Aan de basis van deze rechtszaak ligt de Auto Blocker van Samsung, die standaard aan staat op Samsung-toestellen en tegenhoudt dat er apps van buiten een ‘geautoriseerde’ bron worden gedownload. En welke appwinkels zijn er dan geautoriseerd? Juist, die van Samsung en Google. Epic zegt dat er helemaal geen proces is om andere appwinkels dan geautoriseerd te krijgen.

Dus ja, het is wel mogelijk om een appwinkel te openen, maar de kans dat mensen met bijvoorbeeld een Samsung-telefoon ook daadwerkelijk iets gaan downloaden is klein. Volgens Epic zou het zelfs 21 stappen zijn voor een gebruiker om een appwinkel van een derde partij te downloaden. Niet bepaald een aantrekkelijk proces om het voor elkaar te krijgen een app buiten de Play Store of Samsung-appwinkel te downloaden dus. Aan de andere kant is het niet zeker of dat 21 niet een tikkeltje overdreven is: die Auto Blocker zou je in 4 stappen al kunnen uitschakelen.

Auto Blocker

De Auto Blocker is volgens Samsung gemaakt om mensen te beveiligen tegen malware, maar Epic denkt dat het vooral is om de concurrentie buiten de deur te houden. Het is echter vooral denken en ‘van horen zeggen’: Epic heeft geen bewijs dat Google en Samsung samenspannen. Mogelijk gaat de rechtszaak dan ook vooral om Samsung en die Auto Block-functie. Google zegt: “De nieuwste rechtszaak van Epic is ongegrond en gevaarlijk. Google heeft Samsung niet gevraagd om zijn Auto Blocker-functie te maken. Hoewel Android sideloading toestaat, waarschuwen Google en de beveiligingsgemeenschap gebruikers al jaren voor de reële risico’s die gepaard gaan met het rechtstreeks downloaden van apps van het web. (…) De rechtszaak van Epic stelt hun bedrijfsbelangen boven de bescherming van de gebruiker.”

Samsung heeft eenzelfde reactie: “In tegenstelling tot wat Epic Game beweert, bevordert Samsung actief de concurrentie op de markt, vergroot het de keuze voor de consument en voert het zijn activiteiten eerlijk uit. De functies die in onze apparaten zijn geïntegreerd, zijn ontworpen in overeenstemming met de kernprincipes van Samsung op het gebied van beveiliging, privacy en gebruikerscontrole, en we blijven ons volledig inzetten om de persoonlijke gegevens van gebruikers te beschermen. Gebruikers hebben te allen tijde de keuze om Auto Blocker uit te schakelen. We zijn van plan om de ongegronde claims van Epic Game krachtig te betwisten.”

Heeft Epic voldoende bewijs?

Het is ook nog de vraag in hoeverre hard te maken is hoeveel downloads Epic of een andere partij dan misloopt door die Auto Blocker. Waar Epic het in het verleden dus wel eens bij het rechte eind heeft gehad in rechtszaken, is het de vraag in hoeverre het nu vooral roept, zonder echt een basis te hebben voor een rechtszaak. En dat is zeker als je het tegen machtige, rijke bedrijven als Google en Samsung opneemt niet de beste munitie om te gebruiken.