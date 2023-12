​Gratis games: Epic geeft 17 spellen weg en dit is de eerste

In ieder geval is de eerste game in de spotlight Destiny 2 : Legacy Collection waarmee je niet alleen Destiny 2 kunt spelen, maar ook drie uitbreidingen: The Witch Queen, Beyond Light en Shadowkeep. De huidige Lightfall-uitbreiding zit er niet in, maar dat mag de pret niet drukken. Je kunt het spel gratis downloaden tot 20 december, want dan verschijnt de volgende gratis game. Welke andere games er straks gratis worden aangeboden is nog onbekend, maar het zijn er dus wel 17, dus het beloven leuke weken te worden.

Alan Wake II en Assassin's Creed Mirage

De sale die gaande is, is ook niet slecht. Het gloednieuwe Alan Wake II is bijvoorbeeld diep afgeprijsd en dat is vrij uniek voor een game die zo nieuw is. Het kost je 40 euro, maar als je een Epic Coupon inzet is het zelfs nog minder. Ook Assassin’s Creed Mirage is flink in de korting en hetzelfde geldt voor EA Sports FC 24, de opvolger van FIFA. Leuk dat Epic dit zo in het staartje van het jaar doet: hopelijk heb je tijdens de feestdagen wat tijd om te gamen.

Meer eindejaarsnieuws op gamegebied. Ondertussen heeft naast PlayStation met zijn Wrap-Up van 2023 ook Nintendo zijn jaarlijstje online gezet: je kunt op Switch Year in Review zien hoe jouw gamejaar eruitzag. Was het Mario’s olifantenavontuur of toch Zelda’s Tears of the Kingdom dat je het meest hebt gespeeld?

En even terug naar Epic: het geeft naast gratis games ook cosmetics weg, zoals de grappige cadeau-Fall Guy die bovenaan dit artikel prijkt. Je kunt de komende weken dus veel verwachten, dus misschien is het de moeite waard om vast wat tijd vrij te maken om die games ook daadwerkelijk te kunnen spelen. Het evenement loopt van nu tot 10 januari 17:00 uur onze tijd.