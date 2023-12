​PlayStation Wrap-Up 2023 is live: zie hoeveel jij speelde

Net als de Spotify Wrapped-jaarlijst krijg je een soort story te zien met daarin de data over jouw gamegedrag in een aantal schermen. Je ziet wat je top 5 meest gespeelde games waren, welke trophies je zoal in de wacht hebt gesleept, hoeveel games je hebt gespeeld, wat de eerste dit jaar was en… hoeveel uur je op je PlayStation hebt doorgebracht. Aardig confronterend dus.

Heb jij dit jaar weer de helft van je vrije tijd geïnvesteerd in games? Je bent niet de enige. In de PlayStation Wrap-Up 2023 wordt duidelijk dat mensen aardig wat uren achter hun PlayStation spenderen. De games die het meest worden gespeeld zijn, dat zijn waarschijnlijk Call of Duty, EA Sports FC 24, Roblox en natuurlijk Fortnite. PlayStation heeft ook wel een aantal toffe gamereleases gehad dit jaar, zoals Spider-Man 2 bijvoorbeeld. Wat heb jij het meest gespeeld?

Your PlayStation 2023 Wrap-Up is ready Discover your gaming habits from the past year: https://t.co/Flp5kG6lby pic.twitter.com/gaxEOhVR98

Volop zichtbaar op socials

Net als Wrapped van Spotify is ook de Wrap-Up van PlayStation een lijstje dat mensen volop op socials delen. Sommigen zijn enorm trots op de uren die ze op hun console hebben doorgebracht, maar anderen zijn er toch wel een beetje van geschrokken. Toch is het erg leuk om te zien: zeker als je veel gamet, dan weet je waarschijnlijk niet meer welke avonturen je allemaal hebt beleefd en dan is dit leuk herinneringen ophalen.

Het maakt overigens niet uit of je een PlayStation 4 of een PlayStation 5 gebruikt: het is dus niet alleen voor de nieuwste console van Sony, de oude generatie doet ook nog een ronde mee. Game je bijvoorbeeld juist in de kersttijd meer, dan zal je merken dat de Wrap-Up die je half december opvraagt heel anders in elkaar zit dan die van eind december. Het wordt dus ook nog geüpdatet, in tegenstelling tot veel andere lijstjes.

PlayStation Wrap-Up 2023 is nu te bekijken door met je PlayStation-account in te loggen op de Wrap-Up-website. Je kunt het nog aanvragen tot 12 januari.