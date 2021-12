​App Store-aanpassingen hoeven vooralsnog niet

Men zei wel dat Epic de App Store-rechtszaak had gewonnen, maar zo begint het steeds minder te voelen. Apple heeft door zijn hoger beroep kunnen regelen dat het nog even kan uitstellen om de gevraagde aanpassingen aan de App Store te doen.

Epic versus Apple Eerst een korte recap, want wat is er allemaal gebeurd? Op een dag besloot Epic om een eigen betalingssysteem in de Fortnite-app in te bakken, één van de populairste game-apps ter wereld. De reden? Het was het zat dat Apple een flink bedrag van 30 procent mag innen op alle App Store aankopen. Maar, Apple was het niet helemaal eens met die slinkse zet van Epic, waarop het besloot de hele Fortnite-app gewoon uit de App Store te halen. Een grote techrechtszaak volgde waarin beide bedrijven met de billen bloot moesten. Uiteindelijk kwam Epic als winnaar uit de bus, maar meteen gaf het al aan dat niet helemaal zo te ervaren. De rechter had inderdaad wel geoordeeld dat Apple het moest toestaan dat ontwikkelaars en eigen betaalsysteem konden gebruiken, maar een ander deel waaraan Epic en andere partijen zich stoorden was het monopolie dat het bedrijf heeft. Het heeft te veel macht en gebruikt dat ook volop.

Te veel macht En helaas krijgt Epic daar nu wederom gelijk in. De rechter heeft bepaald dat zolang het hoger beroep dat Apple tegen de zaak heeft aangetekend loopt, er geen aanpassingen hoeven te worden gedaan die zijn vastgesteld in de vorige rechtszaak. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor Apple zelf, maar ook voor de ontwikkelaars die een app in de appwinkel zetten. Die mogen dus nog steeds niet zeggen tegen gebruikers dat zij een goedkoper abonnement kunt krijgen als ze buiten de App Store om een aankoop doen. Een verrassende uitkomst, want er was eerder al bepaald dat Apple helemaal geen uitstel zou krijgen. Het heeft tot het laatste moment gewacht om aanpassingen te doen, maar kreeg last-minute toch nog zijn zin door bij een andere rechter aan te kloppen. Aangezien een hoger beroep wel een jaar in beslag kan nemen, kan Apple dus weer met een gerust hart achterover hangen, tot grote spijt van Epic, maar ook van veel andere techbedrijven die het met de game-uitgever eens zijn.

Fortnite En Fortnite? Die is nog steeds niet te vinden in de App Store. Epic wil zolang het hoger beroep dient niet alsnog door de knieën gaan en Apple die 30 procent gunnen. Het kan dus nog wel even duren voordat mensen met een iPhone de app weer kunnen downloaden. Heb je hem al eerder gedownload, dan kun je hem wel gebruiken. Hopelijk is dat het geval, want het derde seizoen is net van start gegaan.