​Disney steekt 1,5 miljard dollar in Epic om ‘Disney-Fortnite’

Een onverwachte monsterdeal in de gamewereld: Disney steekt 1,5 miljard dollar in Epic. Epic is bekend van Fortnite en daar heeft Disney wel Mickey-oren naar. Het wil namelijk graag net als LEGO een eigen Fortnite-universum laten bouwen. En aangezien Disney heel wat universa kent, is daar waarschijnlijk flink wat geld voor nodig.

The funniest part of this if that Goofy is the main Disney mascot that most fits the Fortnite character proportions so this could 100% be plausible https://t.co/fyUq6Ht4OZ

Het is extreem flauw om te zeggen, maar de trailer voor deze samenwerking ziet er al epic uit. Disney en Epic bouwen samen aan een “uitgebreid games en entertainment universum”, zoals ze het zelf stellen. Het moet een soort metaverse worden, iets waar Disney zelf al teams voor had opgesteld, maar waarvan het zich waarschijnlijk heeft gerealiseerd dat de hulp inschakelen van een bedrijf die dat nog beter kan dan Disney zelf een slimmere zet is. Het kost een paar centen, maar dan heb je straks waarschijnlijk ook wel wat. LEGO bewees vorig jaar al dat zo’n Fortnite-collabo een heel goed idee is. 2,5 miljoen mensen speelden in december LEGO Fortnite. LEGO investeerde 2 miljard dollar om dat universum te laten bouwen.

Disney en Fortnite

Het is niet voor het eerst dat Disney en Fortnite samenwerken. De helden van Marvel maakten in 2020 al hun opwachting in Fortnite in een seizoen dat volledig in het teken stond van de Avengers en co. Ook kun je personages van Star Wars in Fortnite tegenkomen. Disney heeft er duidelijk veel vertrouwen in: het heeft nog nooit zoveel geïnvesteerd in de gamewereld. Voor gamers is het ook goed nieuws. Het voordeel is namelijk dat Disney er bovenop komt: Fortnite blijft wel Fortnite. Bovendien heeft Disney extreem populaire franchises onder zijn vlag, dus er zullen waarschijnlijk heel veel Fortnite-spelers bijkomen door deze samenwerking.

Wel is het nog onbekend wanneer dit alles moet gaan komen. We rekenen niet op dit jaar, maar hopelijk krijgen we er in de tussentijd wel wat sneak peaks van te zien. Tot die tijd kun je wel in Rocket League vast van Disney genieten: er komt een Mandalorian-update richting die racegame, met natuurlijk een autotopper van Grogu. Dat is allemaal lang niet zo spannend als Disney-Fortnite, want dat belooft een wereld binnen werelden te worden, en daarmee dus echt een metaverse. Met zoveel fans van zowel de game Fortnite als Disney moet het wel een schot in de roos worden. Waarschijnlijk sowieso meer dan wanneer Disney zoiets op eigen houtje had proberen te bouwen. Disney Infinity was erg tof, maar het spel zelf was zeker niet perfect. Goed dat het grote Disney hier dus kiest voor het inschakelen van experts om zo hun geliefde franchises een game-universum te geven dat ze verdienen.