Dat metaverse van Disney? Dat komt er niet

Disney had grote plannen voor een eigen metaverse, maar dat komt er nu toch niet. Het heeft de divisie die verantwoordelijk is voor dat metaverse gesloten. In een flinke ontslagronde in het hele bedrijf worden 7.000 banen geschrapt, waarvan vooral veel klappen vallen bij het team dat verantwoordelijk is voor het aankomende metaverse van Disney. Of nou ja, het dus niet meer aankomende metaverse van de mouse house.

Grote ontslagronde bij Disney Wall Street Journal schrijft over de op poten staande ontslagronde: ceo Bob Iger zou van plan zijn om al deze week te starten met de ontslagen. Het is een flinke tegenvaller voor fans van Web3, want de afdeling die verantwoordelijk is voor de toekomstige wijze van verhalen vertellen wordt in zijn volledigheid ontslagen. Erg zonde, want met de enorme geschiedenis van Disney zou je juist heel veel verhalen in een hypermodern nieuw jasje kunnen steken. Bob Iger is er om veranderingen toe te brengen aan het bedrijf en het is duidelijk dat hij daarbij zijn voorganger niet spaart. De vorige ceo, Bob Chapek, had juist het metaverse hoog op de agenda staan. Het idee was om een heel nieuwe manier te vinden van hoe het publiek de verhalen van Disney zou ervaren. Het zou zelfs de nieuwe ‘frontier’ zijn van storytelling en een ideaal uithangbord voor Disney om te laten zien hoe ze verhalen vertellen op allerlei manieren.

Metaverse-plannen Sinds Facebook zichzelf Meta noemde was Disney al meteen bezig met dat metaverse. Het idee dat het metaverse straks dé manier wordt waarop we het internet beleven slinkt echter steeds meer. Meta zelf steekt minder geld in zijn metaverse, dat sowieso niet door iedereen even enthousiast wordt ontvangen (tenminste, de eerste fase ervan). Uiteindelijk leek Iger wel te spreken over het metaverse: hij investeerde zelfs in Genies Inc, een startup voor avatars. Het is niet waarschijnlijk dat Disney het metaverse helemaal achter zich laat, maar het is nu waarschijnlijk iets te vroeg en te kostbaar om daar een heel team op te hebben zitten. Disney moet 5,5 miljard dollar bezuinigen en dan is een heel nieuwe innovatie zoals het metaverse, waarvan we nog maar moeten zien hoe het daarmee verder gaat waarschijnlijk een te grote gok, zelfs voor een rijk en machtig bedrijf als Disney. Hoe veel geld je ook hebt, je kunt het maar aan een x aantal dingen uitgeven en er is nu duidelijk geen ruimte voor web3-ontwikkelingen.

Disney Infinity Wel zouden andere teams nog kunnen werken aan dit soort toepassingen: dat is niet gezegd. Waarschijnlijk doet Disney er verstandig aan om eerst eens te zien hoe Meta het er vanaf brengt: er zijn niet veel bedrijven die zoveel geld in het metaverse investeren als Meta, en even de kat uit de aristokat uit de boom kijken is ook voor een grote vis als Disney waarschijnlijk net even verstandiger. Tegelijkertijd heeft het in het verleden ook al bewezen wel succesvolle games te maken waar je snel een metaverse-achtige constructie aan kan hangen. Denk bijvoorbeeld aan Disney Infinity met al zijn fysieke figuurtjes om te verzamelen, maar ook de game waarin je via Kinect door Disneyland heen kon lopen was erg tof en we zien zoiets dan ook een beetje als het voorland voor een metaverse voor Disney. Misschien wilde Disney het echter heel anders aanpakken. Misschien wilde het juist bouwen op het metaverse van Meta, of was het van plan om het nog futuristischer aan te pakken (Tron is immers ook een film van Disney). Het is allemaal gissen. Er is nooit iets gelekt van de plannen van Disney voor het metaverse, laat staan dat er beeld van is. Of dat ooit misschien toch nog komt, dat is afwachten. Vooralsnog is het in ieder geval niet iets waar Disney zich mee bezig kan houden.