De grote metaverse-plannen van Disney worden steeds groter

Disney is een van de machtigste en grootste bedrijven ter wereld. Geen wonder dus dat het zich ook gaat bezighouden met het metaverse: veel bedrijven doen met de Mousehouse mee. Dat Disney het serieus neemt, dat was al op te maken uit het nieuws dat het een virtuele ervaring aan het ontwikkelen is waar je geen VR-bril voor nodig hebt, maar nu heeft het zelfs iemand aangesteld die over de metaversestrategie van het bedrijf gaat.

Een van de grote doelen van het metaverse is entertainment, en laat Disney daar nou de grootste mee zijn. Het heeft onder andere merken als 20th Century Fox, Marvel en Star Wars onder zijn vleugels, naast de geliefde Disney-eigen entertainment en Pixar. Natuurlijk is het nog wel een beetje vaag of het metaverse wel echt the next big thing is, dat weet Disney ook. Het geeft dan ook aan dat het, zodra het merkt dat het het toch niet is, zich weer zal terugtrekken. Wel ziet het ook veel potentie voor bijvoorbeeld zijn sporttak ESPN, waarbij mensen interactie kunnen hebben met spelers in het metaverse.

Mike White is de man waar het om gaat: hij moet zorgen dat Disney een goede representatie krijgt in het metaverse . Eerder was hij verantwoordelijk voor consumentenervaringen en platforms, dus het klinkt op basis daarvan als een vrij logische stap voor de topman. Immers gaat het metaverse voor Disney vooral om het ontwikkelen van een nieuwe manier om verhalen te vertellen en nieuwe ervaringen bieden aan de consument.

Metaverse

Disney zegt: "We realiseren ons dat in de toekomst - je kunt het noemen wat je wilt, je wilt het metavers noemen, je wilt het de vermenging van de fysieke en digitale ervaringen noemen, waarvan ik denk dat Disney zou moeten uitblinken - we beseffen dat het gaat om minder een passieve ervaring te zijn waarbij je alleen maar kunt afspelen, of het nu een sportevenement is of een entertainmentaanbod, en meer een interactieve, lean-forward, actief meeslepende ervaring.”

Tegen TheVerge zegt Disney: “Vandaag hebben we de kans om die universums met elkaar te verbinden en een geheel nieuw model te creëren voor hoe het publiek onze verhalen ervaart en ermee omgaat. Dit is het zogenaamde metaverse, waarvan ik geloof dat het de volgende grote kans is voor het vertellen van verhalen en de perfecte plek om onze strategische pijlers van Storytelling Excellence, Innovation en Audience Focus door te ontwikkelen."