Disney ontwikkelt virtuele wereld zonder VR-bril

Disney heeft er zelf weinig over losgelaten, maar uit een patent blijkt dat het attracties wil gaan maken voor zijn pretparken waarin je geaugmenteerde digitale werelden ziet zonder dat je hiervoor een headset op hoeft. Iets wat zeker gezien de coronamaatregelen een grote plus is, omdat het een heleboel schoonmaken scheelt.

Disney lijkt een virtuele wereld te maken die je kunt benaderen zonder dat je een VR-bril op je hoofd hoeft. Het gaat om een augmented reality-oplossing , dus helemaal virtueel is de wereld niet, maar dat zou in principe wel kunnen.

Goed, zo ver is het nog lang niet, want deze technologie is nog volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd bestaat er wel al iets wat erop lijkt. Je vindt het in het Mario Kart: Koop’s Challenge, een attractie in Super Nintendo World in Japan. De op de populaire Nintendo-racegame gebaseerde attractie laat je in een kart plaatsnemen waarbij je door augmented reality op je zelfgekozen circuit rijdt. Dankzij augmented reality zie je pijltjes voor je ogen van waar je naar toe moet rijden op het circuit.

Disney noemt de nieuwe uitvinding een Virtual World Simulator. SiliconValley schrijft dat Disney dit voor elkaar wil krijgen door hogesnelheidsbeamers te gebruiken en SLAM. SLAM staat voor Simultaneous Localization and Mapping, want betekent dat er steeds wordt gekeken hoe de bezoeker zich beweegt. Natuurlijk komt er dan wel meteen een andere vraag oppoppen: hoe zit het met de privacy? Mensen weten waarschijnlijk wel dat ze sowieso door Disneyland in de gaten worden gehouden wanneer ze in een park rondlopen, maar hoe lang wordt de data bewaard?

Persoonlijke ervaring

Dat is uiteindelijk waar augmented reality en virtual reality veel voor zal worden gebruikt: juist een persoonlijke ervaring bieden die helemaal is toegespitst op de gebruiker zelf. In een attractiepark betekent dat dat je bijvoorbeeld bij een zuil je eigen creatie kunt maken, waar je dan dankzij schermen later in de attractie van kunt ervaren hoe het werkt als je in je eigen creatie stapt. Iets wat voor zowel volwassenen als kinderen van grote toegevoegde waarde kan zijn en ze uitdaagt hun creativiteit in de vrije loop te laten.

Echter wil Disney het ook verder meenemen dan alleen in zijn attractieparken: het is van plan om het patent ook te gebruiken voor thuisgebruik van deze technologie. Hoe dat precies gaat werken, dat is nog onbekend: niet veel mensen hebben of willen meerdere beamers in hun woonkamer, maar goed: een patent kan ook altijd alleen betekenen dat een bedrijf niet wil dat anderen het zomaar mogen doen. En gezien de Mario Kart-attractie van de concurrent kan het zomaar zijn dat het patent vooral daarop toegespitst is.