​Disneyland Paris is weer open: hoe is een dagje Disney nu?

Constant een mondkapje op, kuchschermen die bij een enkele attractie ook daadwerkelijk in de weg staan en een gebrek aan vaste shows. Zeggen dat een dagje Disneyland Paris op dit moment nog exact hetzelfde is als voorheen, dat zou een leugen zijn. Tegelijkertijd gaat de aanwezigheid van coronamaatregelen ook gepaard met veel voordelen. Niemand die in de rij te dicht in je persoonlijke bubbel gaat staan, minder lang wachten per attractie én een veel persoonlijkere ontmoeting met Disney-beroemdheden zoals Iejoor en Aladdin, die nu wat vaker zomaar op een wagen ineens in het park verschijnen.

Het is fijn om te zien dat we inmiddels zo vergevorderd zijn met vaccinaties, dat het weer mogelijk is om een dag naar Disneyland te gaan. Zeker als je kijkt naar wat er wel kan: Disney heeft enorm veel moeite gedaan om te zorgen dat je nog steeds op de foto kan met je favoriete personage, alle attracties zijn gewoon open en overal zijn stickers om aan te geven hoe je 1,5 meter afstand kunt houden in de wachtrij. Je kunt overal handalcohol gebruiken en het is niet zo dat je restaurants allemaal moet boeken: het is nog steeds mogelijk om op de bonnefooi naar een restaurant te gaan voor bijvoorbeeld de lunch.

Hoewel er wel degelijk maatregelen zijn getroffen, staan de parken niet plotseling in het teken van corona. Nog steeds hebben de sprookjes en vertellingen de overhand. De attracties zijn geweldig en de parken wordt volop vernieuwd. Op dit moment staat het bekende Disneykasteel in het midden van het originele park zelfs in de steigers voor renovatie. Tegelijkertijd is er eigenlijk altijd wel iets nieuws te ervaren.

Eigenlijk zou deze attractie in Disney Studios Park Cars Route 66 Road Trip heten, want hij neemt je mee op een tourtje langs de bekende Amerikaanse Route 66. Echter heet hij -waarschijnlijk door een rechtenkwestie- gewoon Cars Road Trip. Helemaal nieuw is de attractie niet, want het is de omgebouwde Studio Tram Tour, maar hij is zodanig voorzien van een Cars-thema dat je dat bijna zou vergeten. Eigenlijk draait de tour vooral om Car-thastrophe Canyen, waar een tankwagen-Cars-personage een spannend moment beleeft vol vuur en water. Hoewel de Road Trip van Cars nog wel een extra trekpleister binnenin zou kunnen gebruiken (die ook al gepland is), is deze buiten-attractie wel een verrassende attractie die de zintuigen weer even op scherp zet.

Deze attractie in Disney Studios Park heeft niet alleen een imposante naam, hij zit ook vol interessante technologie. De karretjes lijken los op de vloer te rijden en je gaat hierin in het donker naar allerlei schermen toe, waarin je (met 3D-bril op) middenin een kat-en-muis-spel in de beroemde Ratatouille-keuken wordt geplaatst. Soms rijdt je daarbij ineens langs enorm uit de kluiten gewassen objecten, waardoor je nog meer het gevoel hebt dat je een klein knaagdier bent. Deze meeslepende attractie is van begin tot eind lekker snel en verrassend.

Space Mountain is in principe een bekende attractie, maar er zijn wat meer Star Wars-elementen aan toegevoegd om het tot die franchise te laten behoren. Dat zie je wanneer je in je rij staat aan de video’s, maar ook in de attractie zelf wanneer het licht van lightsabers aan je voorbij flitst, samen met beelden van tie fighters en andere bekende Star Wars-vaartuigen. De indoor achtbaan Star Wars Hyperspace Mountain is een van de spannendste attracties van het originele Disneyland-park.

Verder is ook het spookhuis de moeite waard, want Phantom Manor is in 2019 nog voorzien van een flinke upgrade. Hetzelfde geldt voor The Twilight Zone Tower of Terror, bekend van zijn horrorthema en vrije val-thrills. Het is nu nog aantrekkelijker geworden om er meerdere malen achter elkaar in te gaan, want er zijn meerdere verhaallijnen en het vallen gaat iets meer willekeurig, in plaats van volgens een vast patroon.

Hoewel de meeste pretparken draaien om de attracties, gaat het in beide Disney-parken in Parijs ook heel erg om de ervaring. Juist die is ondanks het coronavirus eigenlijk niet veranderd. Nog steeds kun je door de boetiekjes struinen op de Main Street, voel je je even alsof je in het Wilde Westen bent in Frontierland en kun je adembenemende vergezichten kieken in Adventureland. De sfeer en de gezelligheid is er zeker wel, het overweldigend massale niet. Kortom, een grotere kans dat je alle attracties kunt doen, terwijl je alsnog volledig in Disney-sferen verkeert.