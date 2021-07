​Top 10 grootste thrills in Disneyland Paris

Denk je Disneyland Paris, dan denk je roze kastelen, prinsessenjurken, bibbidi-bobbidi-boo en knuffelen met Mickey Mouse. Je hebt dan waarschijnlijk Eurodisney in gedachten: de naam die het park begin jaren ‘90 bij de opening droeg. Inmiddels heet het al heel lang Disneyland Paris en is het allang niet meer alleen een fantasiewereld voor kleine kinderen die minimaal 50 keer per dag Laat Het Los zingen. Disneyland zit ook voor volwassenen vol verrassingen en spanning. Deze tien grootste thrills uit de twee Disney Parken bewijzen dat. The Twilight Zone Tower of Terror (Walt Disney Studios Park) De meest griezelige attractie van allemaal, dat kan er maar één zijn. In The Twilight Zone Tower of Terror word je op een bank gezet en krijg je een Twilight Zone-achtig horrorverhaal te zien, waarna de bank in beweging komt en je in vrije val vele verdiepingen naar beneden laat keilen, om je vervolgens weer in razend tempo omhoog te gooien. Deze attractie bevindt zich in de Hollywood Tower in het Studios-park, waarbij regelmatig bovenin de deuren openen om je even te laten genieten van het uitzicht. Of simpelweg om toeschouwers te laten horen hoe heftig deze attractie is… Niet doen als je: net hebt gegeten.

Crush’s Coaster (Walt Disney Studios Park) Finding Nemo lijkt wel een schattige film over een clownvisje met een klein vinnetje en een vriendinnetje dat koddig vergeetachtig is, maar als je in Crush’s Coaster hebt plaatsgevonden, dan weet je dat het menens is. In deze achtbaan kan je karretje draaien (aanrader: start achteruit) en word je in het donker allerlei kanten opgeslingerd. Je raakt dan ook volledig je oriëntatie kwijt, precies zoals de schildpadden uit de film hebben in de Oost-Australische stroom. Crush’s Coaster is een grappig bedacht concept en zeker als je met iemand in de attractie gaat die geen voorkennis heeft, dan is Crush’s Coaster nog leuker. Niet doen als je: een controlfreak bent.

Star Wars Hyperspace Mountain (Disneyland Park) Er is vanuit Star Wars-fans wat kritiek op deze ride, die niet helemaal Star Wars genoeg is, maar wij klagen vooralsnog niet. Spacemountain is nu Hyperspace Mountain geworden en voordat het helemaal Star Wars ademt, heeft het park sowieso wat tijd nodig. Immers is de omgeving van Discoveryland meer in de stijl van Jules Verne, en nog niet overal Star Wars. Bovendien zitten in de ride zelf wel allerlei Star Wars-referenties, zoals lightsaber-lampen, tie fighters op schermen en meer. Deze attractie is vooral een thrill door het begin, waarin je in één keer wordt weggeschoten, al is de rest van deze binnen-achtbaan ook zeker een spannende rit. Niet doen als je: absoluut niet over de kop wil gaan.

Big Thunder Mountain (Disneyland Park) Big Thunder Mountain is een van de meest sfeervolle thrillrides van Disneyland. Je stapt midden in Frontierland in een mijnwagentje dat deel uitmaakt van een treintje dat als een razende tekeergaat in de bergen en de mijnen. Je zoeft de bocht om, wordt omhoog en omlaag gestuurd, terwijl je langs het leefgebied van een fanatieke andere mijnwerker lijkt te racen. Het gave aan Big Thunder Mountain is dat hij vrij compact is en slim gebruikmaakt van de ruimte. Het nadeel is dat er aan elk ritje weer een einde komt, want het liefst blijven we gewoon zitten na deze ride. Niet doen als je: gehoor je lief is, het getik van het ‘spoor’ geeft enorm veel herrie.

Ratatouille: The Adventure (Walt Disney Studios Park) Je zal maar een rat zijn die in de keuken achterna wordt gezeten met allerhande keukengerei, schoenen en grote klauwen. Het gebeurt je in Ratatouille: The Adventure. Deze attractie is qua snelheid van je karretje niet zo intens, maar dankzij het slimme gebruik van schermen in combinatie met een 3D-bril, voelt het alsof je de longen uit je lijf rent. Het avontuur schiet aan je voorbij en omdat je er midden in zit, is het heel makkelijk om mee te leven. Sterker nog, het is bijna onmogelijk om niet compleet te worden opgeslokt door dit avontuur. Niet doen als je: ook niet naar 3D-films kunt kijken in de bioscoop.

Indiana Jones and the Temple of Peril (Disneyland Park) De buiten-achtbaan Indiana Jones and the Temple of Peril is enorm kort, maar dat schijnt te komen omdat de attractie eigenlijk achteruit ging, wat het veel intenser maakt. Te intens, zo bleek, want de attractie rijdt inmiddels al meer dan vijftien jaar vooruit. Het is een korte rit, maar wel een spannende: achter een hoekje zit ineens een looping. Hoewel deze achtbaan minder snel is dan Crush’s Coaster en Star Wars Hyperspace Mountain, is het gevoel van snelheid enorm doordat je je buiten bevindt en de wind tegen je gezicht gaat. Niet doen als je: moe bent van het lopen, deze attractie zit in een gekke uithoek van het park.

RC Racer (Walt Disney Studios Park) Ken je de Halve Maen in de Efteling? Dat is een schip dat steeds heen en weer schommelt, steeds hoger, waarbij je zo’n kriebel in je buik krijgt. RC Racer van Toy Story is een soort Halve Maen on steroids, want hij hangt niet aan een scharnier. Hij staat op een rails en rijdt steeds naar voren en naar achteren. Je zou denken dat dat in herhaling vallen van de beweging niet zoveel indruk maakt, maar deze hele ride blijft dat gekke gevoel komen en dat werkt bij velen op de lachspieren. Je gaat wel steeds vooruit en achteruit, dus je moet er wel tegen kunnen. Niet doen als je: snel misselijk wordt.

Star Tours: The Adventures Continue (Disneyland Park) Je zou denken dat een simulator niet zo heftig is, maar Star Tours: The Adventures Continue is dat wel. Je wordt in een ruimtevaartuig geplaatst en Kylo Ren is op zoek naar een verstekeling die zich schuilhoudt in jouw vaartuig. Wegwezen dus! Een dollemansrit door allerlei bekende gebieden uit de Star Wars-films volgt, waarin C-3PO optreedt als charmante piloot. Zeemonsters en ruimtegevechten, je komt in de gekste situaties terecht. Star Tours is sinds een tijdje anders dan vroeger, waardoor hij er nog beter uitziet, dus het is zeker de moeite waard om hem weer te proberen als je denkt dat het bekend terrein is. Niet doen als je: een hekel hebt aan Star Wars. Dit is alleen voor echte Jedi.

Pirates of the Caribbean (Disneyland Park) Van alle thrills in deze lijst is Pirates of the Caribbean waarschijnlijk het minst spannend, maar door er af en toe wel even een afdaling inzit naar beneden hoort hij er wel degelijk bij. Het is bovendien een lekker donkere ride en hij maakt altijd grote indruk op kinderen. Dat komt omdat de piraten er levensecht uitzien en niet schromen om een pistool op je te richten of je op een bijdehante manier aan te spreken. Nog steeds is dit een van de meest geliefde attracties in Disneyland, vanwege de vrolijke en toch spannende sfeer (hele steden staan in brand) en überhaupt de herkenbaarheid van de bekende films, waarop deze attractie gebaseerd zijn. Niet doen als je: erg gevoelig bent voor het overnemen van liedjes. ‘Yoho, yoho’ blijft de hele dag in je hoofd hangen.

Cars Road Trip (Walt Disney Studios Park) Dat je voor spanning en sensatie echt niet altijd snelheid nodig hebt, dat bewijst Cars Road Trip. Deze attractie lijkt een suf kinderritje, maar wanneer je bij car-tastrophe canyon aankomt, dan verandert dat. Je voelt de warmte van het vuur in je gezicht en de enorme verlichting wanneer er duizenden liters water naar beneden komen. Het verrassingselement in deze attractie is enorm groot en aangezien zowel vuur als water onze grootste vijanden zijn, is het tof dat Disneyland met deze elementen speelt om een verder vrij zoet verhaal te vertellen over de autofranchise van Pixar. Niet doen als je: op zoek bent naar snelheid, want daar gaat deze attractie niet om.

Vergeet in je zoektocht naar alle thrills niet te genieten van de sfeervolle werelden waarin de attracties zich bevinden. Veel plezier!