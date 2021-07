Disney Imagineer Sylvie Massara: “Je moet dromen laten uitkomen”

Disneyland Paris heeft meerdere officiële Disney-hotels. Je hebt het zeer luxe Disneyland Hotel, dat de ingang is van het park, maar er is ook een meertje met daaromheen enkele hotels: Hotel New York, Newport Bay Club en Sequoia Lodge, met daarachter nog Cheyenne, Santa Fe en verderop Davy Crockett Ranch. Hotel New York heet sinds de heropening in juni Hotel New York - The Art of Marvel. En die vernieuwing was niet slechts een kwestie van wat schilderijen ophangen. We spraken Lead Artistic Designer van Walt Disney Imagineering Paris Sylvie Massara, die het hele designgedeelte van het project heeft geleid.

Sylvie Massara Sylvie Massara werkt al sinds 1988 voor Disney. “Ik werkte aan Fantasyland in Disneyland California, dus onder andere het kasteel. Erg belangrijk. Ik geniet ervan dat er bij Disney zoveel ruimte is voor details en dat gasten zich volledig kunnen onderdompelen in een thema. Uiteindelijk ben ik in 1996 voor de Disney-hotels gaan werken." "Ik ben er trots op mezelf Imagineer te mogen noemen. Dat draait immers om twee woorden: imagine (je iets voorstellen) en engineer (ingenieur). Je moet dus niet alleen dromen -al is het wel heel belangrijk om te dromen-, je moet ook de dromen van gasten uit laten komen.”

Dat doen Imagineers onder andere door nieuwe technologieën te gebruiken. Zo zijn één van de bekendste uitvindingen van de Imagineers de animatronics, de bewegende robots die soms net echt lijken en worden gebruikt in bijvoorbeeld attracties als Pirates of the Caribbean. Sylvie: “Dat is ook wat ik zo waardeer aan Walt Disney, dat pushen van nieuwe technologie om dromen uit te laten komen." "Het is belangrijk dat alles binnen een thema geïntegreerd wordt. Het moet niet alleen mooi zijn en een interessant verhaal vertellen, het moet gasten en de cast (de medewerkers van Disney) trots maken op de ruimte. Het is de rol van de Imagineer om te creëren en om te zorgen dat mensen dromen en die dromen laten uitkomen.”

Renovatie Hotel New York - The Art of Marvel Hoewel Sylvie een groot project als de renovatie van Hotel New York - The Art of Marvel leidt, is ze niet alleen van meeting naar meeting aan het gaan. “Ik ontwerp heel veel en ik doe dat bijna allemaal met de hand. Ik vind het fijn om tekenen, dat doe ik dan ook constant. Ook voor het nieuwe project waar ik aan werk, namelijk de renovatie van het Disneyland Hotel. Die verbouwing is wel minder grootschalig dan die van Hotel New York." "Hier hebben we het hele hotel herbouwd, we hebben tot de betonnen muren aan toe alles leeggehaald. Vervolgens moeten we kijken naar wat een link heeft: Marvel en New York waren eigenlijk snel samengebracht, de helden uit de comics, films en series, kunst, een kunstgalerie in New York. Ik wilde het bovendien elegant maken, want het is wel een viersterrenhotel.”

Als je de lobby van het hotel nu binnenloopt, dan zal je meteen opvallen dat het vrij hoog is. Je gooit bijna vanzelf je hoofd achterover om eens goed gade te slaan wat je nu eigenlijk ziet. Dat is precies waar Sylvie en haar team op uit waren. “New York is een heel verticale stad: je kijkt omhoog. Ik probeerde die verticaliteit hier te vertalen binnen het hotel met de hoge, vierkante ramen, met tegelijkertijd die comics erop en dat licht dat van achteren komt: het is heel Marvel én heel New York.” Daarnaast zijn er veel typisch New Yorkse materialen gebruikt, zoals bepaalde types steen en hout.

De ziel van het kunstwerk Sylvie is zelf niet per se een fervent comic-lezer. “Ik heb veel informatie om mee te werken en ik werk samen met het team in de Verenigde Staten, waaronder Scot Drake en Caroline May (beiden Imagineers). Het was mijn rol om de artiesten eer aan te doen en we hadden zoveel exclusieve kunst, dat we die diversiteit graag samen brachten in dit hotel. Ik werkte dan ook nauw samen met het team in Amerika om te zorgen dat de kunst en de architectuur goed samen gingen: tot de kleuren aan toe.” Sylvie denkt dat het goed is gelukt. “De diversiteit in kunst is heel mooi om te zien. Kijk bijvoorbeeld naar het verhaal in de lobby: we gebruikten kunst uit comic-books met design uit de films. Het is belangrijk om altijd de ziel van een kunstwerk te vinden en wat een kunstwerk uitdraagt, om ze zo goed bij elkaar te laten passen.”

Niet dat alles in het proces zo makkelijk verliep, want Sylvie is voor flinke uitdagingen komen te staan. “Het lijkt makkelijker om iets in een bestaand pand te bouwen, maar je kunt juist niet alles doen wat je wil. Ik kan geen muren een metertje opzij schuiven. Zo was het in de Skyline Bar eerst erg smal achterin, waardoor iemand van de cast moeite zou hebben om goed te kunnen werken. We hebben toen een oplossing gevonden om te zorgen dat alles soepel kan verlopen, van achter naar voren.” Er zijn ook elementen waar Sylvie extra trots op is, mede omdat ze met de nodige uitdagingen gepaard gingen. “Ik vind de verlichting in het Manhattan Restaurant prachtig, dat grote sculptuur was gaaf om te bouwen. Het was niet makkelijk om het 1.100 kilo tellende geheel in het plafond te krijgen, maar de sfeer die het geeft is geweldig.”

Meer zien van Hotel New York - The Art of Marvel? Lees dan: Hoe Disney's Hotel New York nu een Marvel-walhalla is.