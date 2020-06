​​​Hoe Disneyland, Efteling en Walibi hun deuren weer kunnen openen

Het is vandaag 1 juni en dat betekent dat de maatregelen iets minder streng worden. In de hele wereld zien we die trend, bijvoorbeeld ook bij pretparken. De Efteling heeft zijn deuren al open sinds 20 mei, Disneyland Shanghai zelfs al twee weken eerder en het is wachten tot de rest van de Disneyparken, maar ook ons eigen Walibi de poorten weer openzet voor gasten. Dit is hoe dat dat nu werkt, want een pretparkbezoek is allang niet meer wat het was.



Disneyland in deze bijzondere tijden

In Disneyland worden de castmembers extra getraind en worden bepaalde gebieden extra gereinigd. Er zijn door het park heen diverse handreinigers te vinden en er zou zelfs sneller worden schoongemaakt als iemand iets morst of afval weggooit naast de afvalbak. Uiteraard geldt dit allemaal naast de persoonlijke maatregelen, zoals hoezen en niezen in je elleboog en je handen regelmatig minimaal 20 seconden wassen. Echter is het park in Parijs nog niet open: de verwachting is dat het medio juli de deuren opent. Het mag in principe vanaf 22 juni onder voorwaarden, maar met maximaal 5000 bezoekers per dag lijkt het er niet op dat dit rendabel is voor Disney. Ook Walt Disney World in Florida gaat naar verwachting half juli weer open.

Klinkt allemaal goed, maar er is meer om rekening mee te houden. Je kunt niet even op de bonnefooi naar een pretpark gaan. Je hebt hiervoor een reservering nodig. Bovendien geldt in veel parken dat het dragen van een mondkapje verplicht is. Dat hebben we al kunnen zien in Shanghai, waar 24.000 mensen per dag naar binnen mogen. Dat is een derde van de normale capaciteit van het park. De temperatuur van alle gasten wordt gecheckt en ze moeten een groene QR-code tonen in een speciale app die in Shanghai wordt gebruikt om het virus te helpen diagnosticeren.

Mickey Mouse op afstand

In de rij staan in zo’n pretpark is natuurlijk niet meer hutje mutje op elkaar. Met lijnen wordt de afstand van 1,5 tot 2 meter aangegeven. Sommige attracties waarbij je bijvoorbeeld een plastic gun moet vasthouden, komen nu met weggooihandschoenen zodat gasten ze nu steeds kunnen beleven. Foto’s met Mickey Mouse en co worden ook netjes op afstand gemaakt. Eén ding is helaas helemaal afgeblazen: de shows en parades. Hier is de kans te groot dat mensen dichtbij elkaar gaan staan.