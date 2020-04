​Thuiszitten is een stuk makkelijker dankzij deze streamingdienst

Wist je dat we al bijna een maand thuiswerken en -studeren met zijn allen? Nu even lekker buiten voetballen met je vrienden er niet inzit en je misschien zelfs kinderen hebt die nu 24/7 je aandacht vragen, kun je waarschijnlijk wel wat entertainment gebruiken. Dat is er in vele vormen, maar heb je al aan een andere streamingdienst gedacht?



The Mandalorian

Zo’n beetje alle grote streamingdiensten hebben veel overeenkomsten: ze hebben allemaal een handige app, je kunt content ook downloaden voor offline gebruik en ze staan allemaal bomvol speciaal voor die dienst gemaakte films en series. Dat zie je bijvoorbeeld bij Disney+ met het fantastische The Mandalorian, maar ook het grappige The World according to Jeff Goldblum. Misschien is het een beetje de kat op het spek binden nu Disneyland niet geopend is, maar de docureeks Imagineers is een aanrader. Hierin vertellen allemaal Disney-medewerkers en ex-medewerkers hoe de bijzondere pretparken van de Mouse House zijn opgebouwd.

Disney+ is als streamingdienst waarschijnlijk het meest geschikt voor het hele gezin, omdat de dienst daar ook volledig op is ingesteld. Je vindt er een enorme veelzijdigheid aan echte Disney-klassiekers: van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen tot Belle en het Beest. Maar ook de nieuwere live action-varianten van diverse films staan erop, zoals Lion King en Aladdin. Series die je normaliter op de Disney Channel kunt kijken vind je op deze dienst.

Maar er is meer dan prinsen en prinsessen. Zo’n beetje alle films van Pixar, Marvel en Star Wars staan erop. Mocht je wat behoefte hebben aan natuur en dierendocumentaires, dan kun je op Disney+ ook content van National Geographic bekijken. Een aanrader is het amusante Brain Games, maar er zijn ook films van Disney Nature te zien. Deze week is er nog eentje toegevoegd over pinguins.

Disney+

Waar andere streamingdiensten vaak in één keer een heel seizoen van iets online zetten, pakt Disney+ het liever één voor één aan. Dat betekent dat je elke week weer terug kunt keren op de dienst en weer iets nieuws te zien hebt binnen een serie die je tof vindt. Sowieso worden er regelmatig nieuwe films en series toegevoegd aan het flinke aanbod van Disney+: laatst is de animatiefilm Frozen 2 er al opgezet, terwijl die pas net uit de bioscoop is.

Natuurlijk wil je weten wat de kosten zijn voor deze streamingdienst, want de kans is groot dat je deze gebruikt naast een bestaand televisie- of streamingabonnement. Disney+ kost 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar. Je kunt allerlei profielen aanmaken, waaronder kinderprofielen waardoor de heftigere films van Marvel en Star Wars niet toegankelijk zijn voor kleintjes.