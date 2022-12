Meta gaat concurreren met zijn eigen metaverse

Meta werkt hard aan een eigen metaverse, maar opmerkelijk genoeg wil het ook met zichzelf gaan concurreren door van de game Population: One een metaverse te maken. Het spel, dat Meta vorig jaar heeft gekocht, krijgt een sandbox-modus, wat in dit geval betekent dat je je eigen wereld kunt bouwen. Iets wat ook in Horizon Worlds kan, het metaverse dat het al eerder bouwde (en waar het nu nog steeds aan bouwt).

Horizon Worlds vs Population: One Er is veel te doen om Horizon Worlds. Eerst leek het een soort testversie van het echte metaverse te zijn dat Meta bouwt. Maar het lijkt er steeds meer op dat dat echt het metaverse is dat ceo Mark Zuckerberg begin dit jaar vol trots aankondigde. Een metaverse waarvoor hij graag wat meer geduld zou willen hebben van het grote publiek. Horizon Worlds is al diverse malen enorm afgekraakt, onder andere door de manier waarop de avatars eruitzien, maar ook omdat medewerkers van Meta zelf het niet eens gebruiken. Veel kritiek dus, terwijl Zuckerberg juist een in ontwikkeling zijnd project deelt met het publiek en verwacht dat het pas over vier/vijf jaar echt tot bloei zal komen. Echter verlegt Meta zelf inmiddels ook de blik voor wat betreft het metaverse. Het heeft vorig jaar een game gekocht genaamd Population: One en hierin introduceert het binnenkort een modus waarin je je eigen werelden kunt bouwen.

Metaverse Die werelden kunnen worden bezocht en daardoor ontstaat toch een soort metaverse. Deze functie verschijnt 14 december voor het spel, dat inmiddels niet meer wordt ondersteund op de eerdere headset Meta Quest 1. Je kunt de populaire battle-royale shooter nu alleen nog spelen op Quest 2. De ontwikkelaar van Population One, BigBox, is zelf nog wat onduidelijk over de nieuwe functie. Het laat er nog weinig over los. We weten dat je zelf games/ruimtes kunt maken en die van anderen kunt spelen of bezoeken. Dat kan een maanbasis zijn, een vikingdorp of een zwaardgevecht zonder zwaartekracht. Maar wil je gewoon een leuke plek ontwikkelen waar mensen kunnen rondhangen, dan is dat zeker ook een optie.

Alleen spelen Ben je niet zo van het zelf creëren, dan kun je ook meeliften op de creativiteit van een ander. Het is in de nieuwe sandbox-modus namelijk ook mogelijk om die hele creatie achter je te laten en ervoor te kiezen om alleen in andermans creaties rond te lopen. Zeer positief, want het betekent dat voor jou de game vooral groter wordt qua plekken om te bezoeken, zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Wil je inschrijven op de wachtlijst om je eigen plek te creëren binnen het spel, dan is hier de wachtlijst.