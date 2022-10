Zuckerberg: “Ik dacht dat we 5 jaar hadden voor het metaverse”

Het zijn onstuimige tijden bij Facebook/Meta. Het social mediabedrijf ziet de gebruikersaantallen afnemen en tegelijkertijd werkt het aan de ‘opvolger’ Horizon Worlds. Een opvolger waarvan de eigen werknemers niet eens zoveel gebruik zouden maken. Het is buggy en blijkbaar toch niet helemaal leuk genoeg. CEO Mark Zuckerberg maakt zich echter geen zorgen. Hij was zelfs wat verbaasd over hoe zeer mensen op dat metaverse sprongen toen hij het eenmaal aankondigde.

Metaverse

TheVerge interviewde de Meta-topman, die ook in de Meta Connect-presentatie gisteren (waarbij ook de nieuwe VR-bril Meta Quest Pro werd aangekondigd) meer vertelde over de metaverseplannen. Dat wordt nu ook belangrijker, want die nieuwe VR-bril is niet goedkoop. Echter ziet Mark het helemaal zitten: je kunt er namelijk niet alleen mee naar het metaverse van Meta voor ontspanning, gezelligheid en spelletjes: je kunt er ook mee werken, online meetings houden en virtueel op kantoor aanwezig zijn. Zuckerberg is overtuigd dat mensen straks in plaats van een PC kiezen voor een VR-headset. Het voelt volgens hem straks net alsof je echt bij elkaar in de werkruimte zit, maar dan dus allemaal virtueel.

Nieuw is onder andere dat mensen in Horizon Worlds benen krijgen. De avatars waren tot nu toe beenloos, maar dat werd toch niet helemaal zo goed ontvangen. Plus: het heeft geen zin om een dure Louis Vuitton-broek te kopen als je avatar toch geen benen heeft, dus dit zal ongetwijfeld niet alleen een esthetische keuze zijn, maar ook een commercieel gedreven keuze. In ieder geval moet er nog wel veel gebeuren aan Horizon Worlds, want er is veel kritiek. Zuckerberg maakt zich echter weinig zorgen: het was namelijk helemaal niet zijn bedoeling om al een volledig metaverse neer te zetten.