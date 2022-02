Zoveel mensen begeven zich op de proef-metaverse van meta

300.000 spelers

Dat valt mee: op dit moment zijn er 300.000 mensen die gebruikmaken van Horizon Worlds. Enerzijds komt dat omdat het nog enorm in de kinderschoenen staat en mensen het dus nog niet zo goed kennen, anderzijds komt dat waarschijnlijk omdat niet iedereen een VR-bril heeft en die is wel nodig om deze wereld te betreden. Aan de andere kant is 300.000 ook weer niet heel weinig: het was drie maanden geleden nog maar 30.000 man. Dat is helemaal niet slecht voor een platform dat pas sinds begin december beschikbaar is in de Verenigde Staten en Canada.

Het is ook een beetje vaag wat Horizon Worlds nu precies is. Is het al het metaverse waar Mark Zuckerberg het over had, of is het slechts een soort proeftuin? Zuckerberg heeft gezegd dat het de kern van de metaversevisie van het bedrijf is. Binnen Horizon Worlds is er ook nog een VR-conferentiemogleijkheid genaamd Horizon Workrooms, maar het aantal gebruikers wordt niet bijgeteld bij die 300.000 stuks omdat het meer zakelijk is. Ook is er een uitnodiging nodig als je er gebruik van wenst te maken.