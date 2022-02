​Het metaverse: waarom zou je digitale kleding kopen?

Zelfs kleine kinderen worden er al mee geconfronteerd in spelletjes als Toca Boca : wil je je personage een hemdje aandoen van Hello Kitty, dan moet je je ouders vragen het voor je te kopen. Kleding is en blijft een manier om jezelf te uiten en het is dus logisch dat we dat ook in de online omgeving willen laten zien welke stijl we leuk vinden. Misschien wel juist in de online omgeving, omdat personages hierin meer op elkaar lijken dan mensen in het echt.

Het is makkelijk om te bedenken waarom je het wel zou doen, want we kopen al decennialang digitale kleren. Misschien niet voor iets als het metaverse, maar wel iets als een game. Als je een online game speelt en je ziet iemand lopen in een heel bijzondere outfit, dan valt dat toch op. Op die manier is de online ruimte eigenlijk hetzelfde als die van de echte wereld: als je iets bijzonders draagt, dan val je op.

Louis Vuitton

De vraag is dan ook niet zozeer of je kleding zou kopen voor je online personage, maar misschien wel of je daar veel geld aan zou uitgeven. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Als Louis Vuitton een online winkel zou openen met digitale kleding, dan kunnen we ons voorstellen dat bekende rappers en influencers in het metaverse zullen pronken met hun dure designer-outfits. Het heeft eerder al een lijn League of Legends-lijn uitgebracht, dus het is absoluut iets waar het luxe merk oren naar zal hebben. Verder hebben outfits in games of het metaverse waarschijnlijk ook geen extra functies dan alleen mooi zijn of een bepaald imago aanmeten.

Het is in games wel eens zo dat bepaalde outfits je bijvoorbeeld pantseren tegen de vijand, maar in veel spellen is daar al vrij snel vanaf gestapt. Dit soort constructies worden namelijk al snel ‘pay to win’ genoemd, wat betekent dat mensen die dus (meer) geld betalen, beter beslagen ten ijs komen en makkelijker kunnen winnen. Waarschijnlijk voel je het al aan: dat is niet iets wat door andere gamers wordt gewaardeerd, omdat het niet bepaald eerlijk is.