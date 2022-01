​Dit is het verschil tussen het Metaverse en Web3

We raken er bijna niet over uitgepraat: het Metaverse. Het ‘nieuwe’ internet. Of tenminste een nieuwe manier om het internet te benaderen. Maar, hoe zit dat dan met Web3? Dit zijn de verschillen én de overeenkomsten tussen de twee.

Second Life

Het Metaverse heeft in principe geen echte voorgangers, maar je zou wel kunnen stellen dat bijvoorbeeld Second Life een soort voorloper was. Een online omgeving waarin mensen samenkomen in een online omgeving en daar een ‘tweede leven’ leven. Dus waar je in de echte wereld schoenen voor jezelf koopt, ga je in de virtuele wereld schoenen kopen voor je avatar.

Web3 heeft wel een voorganger (en of er twee zijn, dat valt te bediscussiëren): Web1. Dit was de opkomst van het internet: bij elkaar geraapte HTML-bouwwerken uit de jaren ‘90. Sommige mensen vinden dat Web2 is overgeslagen, anderen menen dat dat de social media-tijd is. Facebook, Instagram, Snapchat en Twitter.