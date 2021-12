Elon Musk ziet VR-brillen voor Metaverse niet zitten

Het Metaverse is net als NFT’s: het is tech, het is nieuw en iedereen moet er plotseling iets mee. Nike maakt er schoenen voor, er is ineens weer meer interesse in VR-brillen en hoewel Meta het niet wilde leiden, wacht iedereen tot het bedrijf met nieuwe aankondigingen komt. Elon Musk heeft dat wat minder. Die denkt dat we hier en daar toch de plank misslaan als het gaat om hoe we de Metaverse benaderen.

Metaverse Het Metaverse is geïntroduceerd door Facebook/Meta-topman Mark Zuckerberg: “In het Metaverse kun je direct teleporteren als een hologram zodat je op kantoor bent zonder dat je in de trein hoeft te stappen, je meteen op een concert bent met je vrienden of in de woonkamer van je ouders om bij te praten. Je kunt zo meer tijd besteden aan wat je belangrijk vindt in plaats van transport.” De SpaceX- en Tesla-topman zegt: “Ik zie het niet voor me dat mensen de hele dag met een scherm op hun neus gaan lopen.” Aangezien Elon Musk één van de beroemdste techmagnaten ter wereld is, wordt er regelmatig bij hem gepolst wat hij van het Metaverse vindt. Hij staat er op zich niet negatief tegenover, dat soort van internet 3.0. Al twijfelt hij wel of dat Metaverse wel echt van de grond komt. “Ik denk niet dat we straks allemaal verdwijnen in dat Metaverse: het klinkt zo als een buzzword.” Mensen gaan de fysieke wereld niet achterlaten voor een virtuele.

VR-brillen Ook denkt hij dat sowieso het hele VR-bril-gedeelte hem niet wordt. “Dat is funest voor je zicht. Ik zie het nog niet helemaal voor me.“ De reden hiervoor heeft alles te maken met het derde bedrijf waarvan hij bekend is: Neuralink. Hiermee ontwikkelt hij met experts een soort implantaat voor ons brein waarmee de breingolven kunnen worden gelezen. Hij ziet dat als een mogelijkheid om het Metaverse te bereiken: iets wat toch al in je brein zit, betekent dat je niet constant iets op je hoofd hoeft te dragen. Een opvallende uitspraak, want Neuralink is in principe vooral ingestoken om iemand die verlamd is te voorzien van een mogelijkheid om zonder duimen toch een smartphone te bedienen, namelijk binnen je brein. Volgens de rijkste man ter wereld voel je niets van het implantaat. Je voelt je niet anders, beweert hij. Het is hoe dan ook overduidelijk niet iets wat we volgend jaar kunnen verwachten, maar tegelijkertijd gaat het testen van Neuralink op dieren voor zover wij weten goed.

Elon Musk Elon zit daarnaast flink in de cryptovaluta, iets wat ook een grotere rol gaat spelen in het Metaverse. Hij zal zich om verschillende redenen dus niet zo snel volledig negatief uitspreken over de aankomende hype, al merk je duidelijk dat hij niet direct de voorloper is om deze nieuwe uitvinding over de bühne te krijgen.