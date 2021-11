​Elon Musk wil wereldhonger oplossen, maar op één voorwaarde

Als je de rijkste man van de wereld bent en ook nog deel uitmaakt van de selecte groep mensen die als toerist naar de ruimte is geweest, dan kun je er vergif op innemen dat mensen commentaar hebben. Niet alleen willekeurige mensen op Twitter, maar zelfs de directeur die binnen de VN over voedselschaarste gaat. Zijn statement? “2 procent van Elon Musks rijkdom kan honger oplossen”. Elon heeft daar inmiddels op gereageerd.

6 miljard dollar nodig David Beasley, de VN-verantwoordelijke, heeft het niet alleen over Elon Musk, maar hij praat wel in het algemeen over miljardairs die echt eenmalig even hun best moeten doen. In een interview met CNN zei hij: “Er is 6 miljard dollar nodig om 42 miljoen mensen te helpen die letterlijk sterven als we ze niet bereiken. Zo moeilijk is het niet.” Zeker sinds de Hertz-deal met Tesla gaat het Elon Musk financieel gezien voor de wind. Hij schijnt zo’n 289 miljard dollar waard te zijn, dus dan is 6 miljard te verwaarlozen, zou je zeggen. Elon Musk is er echter niet klaar voor om dat geld te spenderen. Tenminste, niet als hij niet exact weet waar het naartoe gaat.

Elon Musk wil bewijs Zo tweet hij: “Als WFP in dit Twitter-draadje precies kan beschrijven hoe 6 miljard dollar de wereldhonger oplost, dan verkoop ik nu Tesla-aandelen en doe ik het.” Hij voegt eraan toe: “Maar het geld moet wel transparant kunnen reizen: het publiek moet precies kunnen zien waaraan het geld wordt gespendeerd.” WFP staat voor World Food Program. Het is nogal een statement, want wil hij er eigenlijk mee zeggen dat hij denkt dat geld het wereldhongerprobleem niet kan oplossen, of wil hij zeggen dat hij meent dat de Verenigde Naties het geld dat het wel krijgt niet goed inzet? Of probeert hij te zeggen dat hij denkt dat 6 miljard dollar nooit voldoende zal zijn om dit probleem op te lossen?

Meer belasting voor miljardairs Wederom een uitgesproken Elon Musk, zoals we hem kennen op Twitter. Hij is sowieso niet zo’n fan van de zwarte last die hij als miljardair draagt: er wordt regelmatig naar miljardairs gewezen voor oplossingen van problemen. Zo ziet hij het ook niet zitten dat miljardairs nog meer belasting moeten betalen, omdat hij denkt dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Vooralsnog is er vanuit de Verenigde Naties niet gereageerd op de tweets, maar we verwachten dat die reactie nog wel komt. We hopen het ook: stel je voor dat er toch een samenwerkingsverband uit zou kunnen komen waardoor er iets aan wereldhonger kan worden gedaan? Het is alleen de vraag of dat inderdaad een eenmalig iets is, of dat we straks over een half jaar tot een jaar alsnog tegen dezelfde problematiek aanlopen.

Voedselcrisis Vooral in Afghanistan is er een voedselcrisis, waarvan mogelijk 22,8 miljoen mensen slachtoffer zullen worden. In Ethiopië nog eens 5,2 miljoen mensen. Het wordt door klimaatverandering bovendien waarschijnlijk alleen maar meer.