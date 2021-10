​De deal tussen Hertz en Tesla is groter dan je denkt

Tesla staat er goed voor. Het mag zichzelf een ‘biljoen-dollarbedrijf’ noemen (en ceo Elon Musk met 222 miljard dollar nu helemaal de rijkste man ter wereld is). Dat heeft het te danken aan een flinke deal die het sloot met verhuurbedrijf Hertz. Dat heeft namelijk besloten om zijn vloot uit te breiden met 100.000 Tesla Model 3-auto’s. Maar dat is niet het enige.

Tenminste, dat hangt ervanaf hoe je Uber-rijders ziet (en dat is ook per land afhankelijk). Het idee is namelijk dat de helft van de Tesla Model 3’s van Hertz wordt gereden door Uber-chauffeurs. Uber-chauffeurs betalen niet hetzelfde aan Hertz als particuliere huurders. Het is slechts 334 dollar per week om een Tesla te huren (wat aanzienlijk goedkoper is dan de geschatte huurprijs van een Tesla voor particulieren, dat eerder op een dagbedrag ligt van 334 dollar). Uber-chauffeurs die bij Hertz huren krijgen bovendien extra’s van Uber, zoals een extra financiele vergoeding en korting op laadstations.

Het is geen aankoop die morgen wordt uitgeleverd: voor het einde van 2022 is Hertz van plan om 100.000 van die Model 3’s aan te schaffen. Er zit echter meer achter dan dan je zou denken. Bij Hertz denk je aan arriveren op je vakantiebestemming, wat gesteggel hebben over creditcardbetalingen en dan toch nog met de sleutel van een huurauto weglopen. De helft van Tesla’s van Hertz is echter helemaal niet voor particulieren.

Hertz en Uber

Die deal is weer voor Hertz en Uber interessant, want Uber is regelmatig in het nieuws omdat het niet overal even goed zorgt voor zijn medewerkers. Bovendien is het waarschijnlijk ook beter voor de aarde als er meer elektrische auto’s worden ingezet, al zijn de meningen hierover nog steeds verdeeld. Uiteindelijk moeten echter vooral de klanten van Hertz gaan tonen of elektrisch rijden inderdaad toekomstbestendig is: wie betaalt, bepaalt. Bovendien zijn huurauto’s gemiddeld aanzienlijk duurder geworden door de pandemie, omdat veel verhuurbedrijven juist gedeeltes van hun vloot hebben weggedaan nadat die maandenlang stilstonden.

In ieder geval is het interessant om te zien dat zo’n invloedrijk verhuurbedrijf kiest voor elektrische auto’s. Het wil ze ook wel als premium huurauto’s inzetten, dus ze zijn wat duurder dan de andere auto’s die doorgaans worden verhuurd. Vanaf volgende maand zullen de eerste Tesla’s te zien zijn bij Hertz. Hertz betaalt naar schatting 4,2 miljard dollar voor zijn Tesla’s. Zo’n flinke order is geweldig voor Tesla, maar waarschijnlijk is het feit dat veel meer mensen een Tesla nu gaan proberen nog beter. Zo kan het bedrijf laten zien wat het in huis heeft en mogelijk meer klanten aan zich binden.