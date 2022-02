​Meta wil intimidatie binnen het metaverse aanpakken

Het komt overigens niet eens alleen door het visuele deel van VR dat je je geïntimideerd voelt: het is ook door het geluid. In Meta’s Horizon Worlds kun je samen spelletjes doen en met elkaar praten. Dat praten doe je via de microfoon in je VR-bril. Wanneer iemand terugpraat, dan hoor je dat heel direct in je oor, net alsof iemand pal naast je staat. Het is best eng als iemand dan dingen zegt die je niet wil horen, of dat nu agressiviteit is of grensoverschrijdende seksuele dingen zijn.

Het helemaal uitbannen zal nooit lukken, maar Meta wil na al zijn ervaringen met Facebook wel zorgen dat het metaverse zodanig in elkaar zit dat het een positief platform is. Het wil er alles aan doen om gedrag dat niet door de beugel kan in virtual reality zo min mogelijk voorkomt. Waarschijnlijk komen beledigen en seksuele intimidatie veel meer binnen als je je in VR bevindt, omdat je er dan immers middenin staat. Al kan het hopelijk helpen dat je binnen het metaverse juist een avatar bent. Dit geeft mensen meer mogelijkheden om in een rol te kruipen en hierdoor kan een belediging juist minder hard binnenkomen.

Het is op Facebook niet fijn om nare reacties te krijgen. Ze blijven je misschien erg lang bij en ze kunnen je plezier in het gebruik van het platform enorm verstieren. Moet je nagaan als zoiets gebeurt terwijl je er middinin staat. Meta wil verschillende dingen doen om te zorgen dat intimidatie geen kans krijgt in het metaverse .

Personal Boundary

Toch is er meer te doen en Meta zoekt zijn heil onder andere in Personal Boundary, wat het nu uitrolt binnen Horizon Worlds. Deze optie zorgt ervoor dat avatars fysiek afstand moeten houden. Heb je totaal geen zin in de aanwezigheid van iemand anders, dan is er automatisch al een afstandje tussen jou en die avatar, wat zorgt dat iemand niet in je persoonlijke ruimte stapt. Hierdoor is het prettiger om een interactie met iemand te hebben, want je weet dat iemand niet te veel in je aura kruipt.

Er zijn al meerdere meldingen van vrouwen die digitaal door groepen mannen worden belaagd, ook in Horizon Worlds. Daar wil Meta iets aan doen, want het is zich bewust van het feit dat VR nu eenmaal veel persoonlijker voelt. Tegelijkertijd denkt het dat je mensen ook makkelijker het zwijgen kunt opleggen: uiteraard is het mogelijk om iemands stem te muten, maar dat zou in principe op Facebook ook moeten kunnen en zo makkelijk gaat dat niet.

Er is dus buiten Meta om wat scepsis over de macht van het bedrijf over de pestkoppen. Tegelijkertijd gaat het gepaard met de nodige privacyvraagstukken, want als je wil dat een bedrijf je veiligheid in de gaten houdt, dan moet je daarvoor je privacy opgeven en laten zien wat je zoal doet in het Metaverse.