​Meta wil dat advertenties in het Metaverse minder leunen op data

Meta heeft een opmerkelijke wens uitgesproken tijdens het evenement Social Trends & Shaping Business in 2022 and Beyond. In het door Meta georganiseerde evenement werd meer gesproken over het Metaverse en dan vooral over adverteren. Waar Facebook bijna volledig leunt op data om advertenties te verkopen en te personaliseren, is dat plan voor de Metaverse anders.



Minder data

Het bedrijf van Mark Zuckerberg geeft aan dat het minder data wil gebruiken als het gaat om advertenties binnen het ecosysteem. Het is duidelijk dat Meta het privacy-roer flink wil omgooien en dat is een goed teken. Immers heeft Facebook het imago het daar juist niet zo nauw mee te nemen. Het is zich inmiddels wel bewust van hoe de maatschappij zich steeds meer richt op privacy en verzet tegen data verkopen en delen, waardoor het een prioriteit moet zijn voor marketeers om het vertrouwen van de consument of gebruiker te winnen.

In die Metaverse, waarin toch meerdere facetten zullen samensmelten, wordt het nog belangrijker om te weten wie toegang heeft tot welke data. Al bij de aankondiging van het Metaverse werden hierover twijfels uitgesproken, dus dat hier nu extra aandacht voor is kan het vallen of staan van het nieuwe ‘internet’ betekenen. Tegelijkertijd geldt net als voor het Metaverse in het algemeen dat Meta hierin niet per se de leider wil zijn: het moet juist een industriebreed initiatief zijn.