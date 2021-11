Meta stelt versleuteling voor Messenger en Instagram nog verder uit

Meta werkt al enkele jaren aan een oplossing voor het als default versleutelen van de berichten die gebruikers via Instagram en Messenger met elkaar uitwisselen. Deze zogenoemde end-to-en-encryption (E2EE) wordt bij WhatsApp al enkele jaren standaard toegepast. Er is vanuit overheden en diverse instanties echter bezorgdheid over het versleutelen van berichten. Zijn bepleiten dat E2EE personen die de berichtendiensten gebruiken voor illegale praktijken in de hand speelt. Oorspronkelijk was Meta van plan de E2EE-functie bij Instagram en Messenger in 2022 standaard in te schakelen. Dat is nu in ieder geval uitgesteld tot 2023.

Frontlinie voor kindermisbruik

Door de berichten te versleutelen wordt het voor justitie moeilijker criminelen op te sporen. Daarbij komt bovendien dat de sociale netwerken en berichtendiensten vooral ook veel gebruikt worden door (jonge) kinderen. Een Britse kinderbeschermingsorganisatie, The National Society for the Prevention of Cruelty to Children, stelt tegenover The Guardian dat de berichtendiensten de ‘frontlinie voor kindermisbruik’ zijn.

Hoofd beveiliging bij Meta, Antigone Davis stelt dat de invoering van E2EE geen gevolgen heeft voor het kunnen opsporen van illegale activiteiten. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van niet-versleutelde gegevens, accountinformatie en meldingen van gebruikers. "We hebben gevallen uit het verleden opnieuw beoordeeld en daaruit bleek dat we nog steeds kritieke informatie aan de autoriteiten hadden kunnen verstrekken, zelfs als die diensten end-to-end waren versleuteld”, aldus Davis.