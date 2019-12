​​Facebook geeft overheden geen toegang tot Whatsapp- en Messenger-berichten

Facebook is niet van plan de encryptie van berichten op Whatsapp en Facebook Messenger te verzwakken. Dat heeft het bedrijf laten weten in een brief aan de Amerikaanse minister van Justitie Bill Barr en aan Britse en Australische parlementsleden.



Barr en verschillende Britse en Australische ministers stuurden in oktober een open brief aan Facebook waarin ze hun zorgen uitten over het feit dat de end-to-end encryptie van Whatsapp en Messenger het onmogelijk maakt voor politiediensten om criminele activiteiten op te sporen.

Achterdeur

Ze hadden het in hun brief over seksuele kinderuitbuiting, terrorisme en bemoeienis met verkiezingen. Om deze activiteiten beter te kunnen bestrijden, vroegen de Amerikaanse, Britse en Australische leiders om een ‘achterdeur’ in de encryptieprotocollen of een andere manier voor opsporingsdiensten om toegang te krijgen tot de berichten van gebruikers.

Facebook heeft nu in een eigen brief gereageerd op het verzoek en geeft niet toe aan de eisen. “De privéberichten van mensen zouden minder veilig zijn en de echte winnaars zouden degenen zijn die misbruik willen maken van die zwakkere beveiliging”, is in de brief te lezen. “Daartoe zijn we niet bereid.”

“Het is simpelweg onmogelijk om een achterdeur te creëren voor slechts één doel en tegelijkertijd te verwachten dat anderen die niet zullen proberen te openen”, voegden Whatsapp-baas Will Cathcart en Messenger-chef Stan Chudnovsky toe in de brief.

End-to-end encryptie



Met end-to-end encryptie zijn berichten tussen de verzender en ontvanger op Whatsapp en Messenger – met beide meer dan een miljard gebruikers - versleuteld en dus alleen zichtbaar voor degenen in die chat. Andere partijen – regeringen, beveiligingsbedrijven, hackers – hebben geen toegang tot deze berichten. Vooral overheidsinstellingen hebben al langer de wens om toch toegang te krijgen. Zij vinden dat de publieke veiligheid zwaarder weegt dan privacy-overwegingen.

In een rechtszitting over ‘encryptie en wettelijke toegang’ vertelde Messenger-medewerker Jay Sullivan deze week hoe Facebook en andere bedrijven kunnen samenwerken met overheden om opsporingsdiensten te helpen zonder de encryptie te verzwakken. “We kunnen er zeker van zijn dat als we een achterdeur bouwen voor de Amerikaanse overheid, andere overheden, inclusief autoritaire regimes, ook toegang eisen om bijvoorbeeld critici, journalisten of politieke tegenstanders te vervolgen”, zei hij in zijn openingspleidooi. “Om de Amerikaanse waarden ook online te waarborgen zijn strenge privacy- en veiligheidsmaatregelen nodig, en daaronder valt ook sterke encryptie.”

Persoonsgegevens

Deze starre houding van Facebook komt voort uit kritiek op de manier waarop het bedrijf omging met de persoonsgegevens van gebruikers. Afgelopen maart maakte Facebook een grote ommezwaai naar verhoogde privacy. Onlangs noemde Mark Zuckerberg het ‘sociaal belangrijk’ en ‘de juiste keuze’ om de privacy van gebruikers beter te beschermen.

Photo by Kon Karampelas on Unsplash