​Eindelijk stopt Facebook met de gezichtsherkenning in foto's

Het schrijft in een blog : “In de komende weken zullen we het gezichtsherkenningssysteem op Facebook afsluiten als onderdeel van een bedrijfsbrede stap om het gebruik van gezichtsherkenning in onze producten te beperken.” Deze verandering is een van de grootste verschuivingen in het gebruik van gezichtsherkenning in de geschiedenis van de technologie.

Hoewel we na de naamsveranderingsaankondiging van vorige week niet direct veel veranderingen verwachtten in het universum van Facebook/ Meta , lijken er toch echt grotere veranderingen op stapel te staan voor het social medium. In ieder geval begint het met het verwijderen van één van de opties die het meest ‘eng’ worden gevonden door gebruikers. Het algoritme dat zorgt dat je wordt herkend in foto’s.

Het zijn bizarre cijfers. De gezichtsherkenning van Facebook was inderdaad een kwestie van opt-in of opt-out: als je niet herkend wilde worden, dan kon je dit uitschakelen. Aan de andere kant: dat kon wel pas na 9 jaar , in 2019. Blijkbaar vonden veel mensen het toch wel prettig om wel te worden herkend: een miljard mensen (!) kozen ervoor. Het was ergens ook wel handig: je hoefde mensen niet meer allemaal apart aan te klikken en te taggen: ze werden automatisch herkend en aan de foto gelabeld. Daarvoor moest je echter wel wat privacy opgeven, maar dat is op social media sowieso het geval.

Privacy en discriminatie

Naast de vele problemen met privacy, kwam er ook veel discriminatie kijken bij de tool. Zo was hij aanzienlijk slechter in het herkennen van zwarte mensen. De kunstmatige intelligentie van Facebook ging ook in video’s dit jaar al flink de mist in. Bij een video van zwarte, dansende mensen werd vervolgens de vraag gesteld of je meer video’s wilde zien van primaten. Nu heeft Facebook daar wel direct op geacteerd, maar in het geval van gezichtsherkenning in foto’s deed het daar wel heel lang over.

Laat dit besluit zien dat Facebook inderdaad niet meer Facebook is, maar Meta? Het laat in ieder geval zien dat het bereid is om op een andere manier naar technologie te kijken. Aan de andere kant is dat niet helemaal vanuit zichzelf gekomen: diverse wet- en regelgeving en privacy-organisaties spraken de gezichtsherkenningsmogelijkheid al jaren tegen. Bovendien wil Meta natuurlijk van het imago af van Facebook, want dat is niet bepaald positief. Het zal dus echt met meer initiatieven moeten komen om te bewijzen dat het écht een nieuwe weg inslaat.