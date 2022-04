Meta Robloxt: je kunt eigen objecten verkopen in metaverse

Eén van de redenen dat Roblox zo groot is geworden, dat is dat mensen er zelf games in kunnen maken, waarmee ook daadwerkelijk geld kan worden verdiend. Veel metaverse-makers kijken naar games zoals Roblox om hun eigen metaverse te bouwen, zo ook Facebook-moederbedrijf Meta. Het kondigt aan dat je je eigen virtuele objecten kunt verkopen op het metaverse.

Horizon Worlds

Meta introduceert de nieuwe mogelijkheid in zijn metaverse Horizon Worlds, dat inmiddels een paar maanden in gebruik is. Een leuke mogelijkheid voor 3D-kunstenaars, maar het zou natuurlijk Meta niet zijn als het er ook een slaatje uit zou willen slaan. Zo eist het 25 procent van de verkopen van de virtuele objecten binnen Horizon, maar als je iets maakt voor Quest Store for VR, dan ben je als ontwikkelaar nog slechter uit, omdat je daarbij ook al 30 procent kwijt bent aan het platform. Het is opmerkelijk, want de hele wereld valt erover dat Apple 30 procent per appverkoop wil hebben in zijn App Store (inclusief Meta zelf). Toch kiest het ervoor om eenzelfde tactiek toe te passen.

Je hoeft overigens niet per se een 3D-kunstenaar te zijn om virtuele mogelijkheden aan te bieden in de werelden die je zelf maakt. Je kunt bijvoorbeeld ook toegang verkopen tot een apart gedeelte voor VIP’s binnen je wereld. Maar je kunt dus ook standbeelden maken of een speciale voetbal of een petje. Typisch iets waarvan bijvoorbeeld een merk als Nike misschien wel gebruik zou maken, al lijkt het erop dat Meta het vooralsnog openzet voor een paar creators.