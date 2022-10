​Meta kondigt nieuwe VR-bril Meta Quest Pro aan: met AR-opties

Het grootste verschil tussen Meta Quest 2 en Meta Quest Pro is dat de nieuwe bril ook augmented reality-opties heeft. Dat betekent dat je de echte wereld nog door je bril geheel in kleur kunt zien, dankzij camera’s aan de voorzijde. Je ziet de wereld dus niet direct, maar eigenlijk zoals je het ook ziet als je de camera van je smartphone gebruikt en niet in zwart wit zoals we dat op eerdere VR-brillen konden. Het leuke hieraan is dat je alsnog virtuele objecten op de bril kunt laten weergeven, maar die lijken zich dan dus in de echte wereld te bevinden.

Er is echter nog een reden, die meer met het metaverse te maken heeft. Als we straks allemaal in Horizon Worlds wandelen, dan wil Meta je emoties aflezen aan je ogen en op die manier je avatar meer emoties laten zien. Denk aan het optrekken van je wenkbrauwen, maar ook lachen en een knipoog geven. De controllers zijn trouwens ook anders, geheel passend bij het nieuwe design van de bril. Hier zit ook camera’s in, zodat voorwerpen van de kast slaan hopelijk verleden tijd is. Ook zijn ze wat kleiner en kunnen ze ook in het oplaaddock worden opgeladen (net als de bril). Dat scheelt weer AA-batterijen kopen.

Er zitten ook camera’s aan de binnenkant van de headset om te kunnen zien waar je naar kijkt. Hierdoor wordt een techniek toegepast waarbij er nog scherper wordt weergegeven waar je precies naar kijkt.Alle delen waar je niet naar kijkt, die kunnen dan minder scherp worden weergegeven, want daar heb je toch geen last van. Waarom Meta hiervoor kiest? Het kan zo zorgen dat de chip die dit allemaal moet verwerken niet overbelast raakt. De chip is overigens wel sterk verbeterd: het is de 50 procent krachtigere Snapdragon XR2 Plus-chip. Ook heeft de bril tweemaal meer werkgeheugen als Quest 2: 12GB (met 256GB opslaggeheugen).

VR-bril

De Quest Pro heeft twee lcd-schermen van 1800 x 1920 pixels per oog. Omdat de schermen 75 procent meer contrast zouden hebben, bieden ze toch een andere kijkervaring dan Quest 2 (die ook lcd-schermen van 1800 x 1920 pixels per oog heeft). De bril heeft minder lenzen, waardoor het een wat minder dik ding is op het hoofd. Het is dus wat meer een gewone bril, in plaats van een skibril. Het vreemde is dat dit niet op alle vlakken even positief is, want er komt hierdoor meer licht binnen. Vind je dat echter vervelend, dan kun je daar een aparte gadget voor aanschaffen. Voor 50 euro haal je een ring in huis die het licht kan blokkeren. Een vreemde keuze: Meta maakt een VR-bril die niet perfect is, maar geeft een oplossing die dan wel weer geld kost.

Er zijn een paar dingen die Meta graag wilde verbeteren bij deze nieuwe virtual reality-headset. Zo moet het dankzij flinke hoofdsteunen aan de achterzijde een wat comfortabeler proces zijn om de bril op en af te zetten. Dat de accu van de bril aan de achterzijde zit, moet ook helpen bij een comfortabelere draagervaring. Dat moet ook wel, want het is een zwaar ding met 722 gram. Quest 2 was al niet de lichtste met 503 gram. Deels ligt dat aan de hoofdband, maar ook daar is een upgrade voor te kopen: de Elite Strap waarmee er een kleine 50 gram vanaf gaat.

Klinkt allemaal best goed, maar het prijskaartje liegt er niet om. Waar Meta Quest 2 rond de 500 euro zit (en zelfs laatst een prijsverhoging heeft gehad), is Quest Pro maar liefst 1799,99 euro. Je krijgt er wel twee controller, een oplaaddock en een beschermhoes bij. Het apparaat is heel binnenkort verkrijgbaar: vanaf 25 oktober.