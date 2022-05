Werkt Meta aan vier nieuwe virtual reality-headsets?

Het Metaverse, waar nu hard aan wordt gewerkt door het moederbedrijf van Facebook, moet je straks voornamelijk benaderen in virtual reality of augmented reality. Om je daarbij te helpen heeft Meta ook alvast een flinke line-up aan virtual reality-brillen op de planning staan. 4 stuks maar liefst.

Oculus Facebook kocht Oculus in 2014, toen het nog een start-up was die zich vooral met VR en gaming bezighield. Inmiddels behoort het tot de gevestigde orde en is het waarschijnlijk de grootste naam in virtual reality, mede dankzij zijn succesvolle Quest 2-headset. Tegelijkertijd is virtual reality misschien niet per se een enorme inkomstenbron van Meta. Het heeft in 2021 zelfs 9,7 miljard euro verloren op virtual reality en augmented reality. De VR-hardwaredivisie van Meta heet Reality Labs en dat heeft het enerzijds goed gedaan dankzij Quest 2, maar anderzijds kost het ook veel geld. Niet alleen aan ontwikkelkosten, maar ook aan bijvoorbeeld de aanschaf van een ontwikkelaar als Supernatural en het afkopen van exclusiviteit op Grand Theft Auto: San Andreas.



Project Cambria Gelukkig weerhoudt het het bedrijf er niet van om door te gaan met VR. Er komen zowel duurdere als wat meer laaggeprijsde VR-brillen aan van Quest. Eén van de bekendste toekomstige brillen is Project Cambria, dat mixed reality is en later dit jaar verschijnt. Dat betekent dat het zowel virtual reality-toepassingen heeft als augmented reality-toepassingen. Volgens The Information komen er vier headsets aan tussen nu en 2024. Cambria is een duurdere VR-bril en die zou in september van dit jaar verschijnen. We moeten er nog veel over te horen krijgen van Meta, zeker aangezien de opvolger zelfs al op poten staat: die zou in 2024 komen (de codenaam is Funston). Voor Project Cambria kun je maar beter vast wat geld opzij zetten, als je interesse hebt. Het apparaat kost namelijk 799 dollar (760 euro) en dat is aanzienlijk meer dan je voor een Quest VR-headset betaalt (ongeveer rond de 349 euro, afhankelijk van welk type je kiest).

Virtual Reality Daarvoor krijg je vooral een high-resolution beeldkwaliteit waardoor je zelfs e-mails kunt tikken of kunt programmeren in de virtual reality-omgeving. De headset draait op besturingssysteem Android en heeft een flinke processor waardoor het eerder een Chromebook is dan een smartphone, als het om computerkracht gaat. Daarnaast heeft het apparaat een grote batterij en die is op de achterzijde van het hoofd geplaatst, wat voor meer draagcomfort moet zorgen. Om je avatar nog beter op je te laten aansluiten worden je kijkbewegingen en je gezichtsuitdrukkingen gelezen. Kortom: een headset die duidelijk is gemaakt om een metaverse mee te betreden. Twee andere headsets die er nog aankomen, zijn nog gehuld in mysterie: Stinson en Cardiff zijn de codenamen en ze komen volgend jaar en in 2024. Dit zijn opvolgers van de Quest en zullen waarschijnlijk lager zijn in prijs. Een laatste headset die ook gepland staat voor 2024 is Nazare, een project waar al iets meer over bekend is. Deze augmented realitybril moet juist wel een soort smartphone voor op je hoofd worden. Als het tenminste aan Mark Zuckerberg ligt, ceo van Meta, die wil dat de bril afzonderlijk van je telefoon werkt. Met Project Nazare op je neus zie je de echte wereld, maar wordt er een virtuele laag overheen gelegd, waarmee je bijvoorbeeld berichtjes kunt lezen die binnenkomen.

Metaverse Kortom, er komt heel wat aan voor Meta, dat ongetwijfeld extra inzet op virtual reality omdat dat de beste manier zou zijn om zijn Metaverse te betreden. Op dit moment is het ook de enige manier om Horizon Worlds te betreden, het voorproefje van Meta op het Metaverse. Later dit jaar komt Horizon Worlds ook naar smartphones, maar vooralsnog is het wel de bedoeling dat het Metaverse vooral een VR-aangelegenheid wordt. En Meta is er als de kippen bij om niet alleen voor de software te zorgen, maar ook voor de hardware.