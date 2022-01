​Oculus Quest 2: vrijheid, blijheid, betaalbaarheid

De originele Oculus Quest was de Nintendo Switch van de VR-wereld. Voor het eerst was het mogelijk om zonder PC serieuze VR-titels te spelen met alleen de bril op. Zo bleef je mobiel en draadloos, en als je dan toch een wat grafisch intensievere PC VR-game wilde spelen, dan kon je de Oculus met een link kabel aan je pc koppelen om het standalone gedeelte uit de bril over te laten nemen door een veel krachtigere PC. Perfect, maar kan het beter? Oculus Quest 2 verscheen anderhalf jaar later. Is dat ook een standalone superster?

Eerste indruk De Oculus Quest 2 zit in een stevige en overzichtelijke doos: niet eentje waar je de gadgets nooit meer in kunt krijgen als je de bril en controllers er eenmaal uit hebt gehaald. Hoe fijn dat ook is: de doos is wel erg groot. Je gooit hem niet even in een rugtas om bij vrienden te VR’en. Een domme keuze, want juist deze VR-bril die én geen PC nodig heeft, én geen kabels, wil je ook on the go meenemen en aan iedereen laten zien (en vooral: door iedereen laten ervaren). Hoe mooi en simplistisch de verpakking ook is, ik had liever gezien dat er een wat compactere doos of misschien zelfs etui bij zou worden geleverd om het apparaat veilig mee te nemen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de Sony WH-1000XM4-koptelefoon. Aan de andere kant is er natuurlijk meer te verdienen aan los verkrijgbare cases, dus waarschijnlijk heeft Oculus er om die reden voor gekozen deze doos te gebruiken.

Hardware van Oculus Quest 2 Qua hardware is de Oculus Quest 2 een stuk beter dan zijn voorganger. Zo is het scherm in resolutie omhoog gegaan van 1440x1600 naar 1832x1920 pixels per oog en de verversingssnelheid is verbeterd naar 120Hz. De grootste vooruitgang in hardware zit onder de motorkap: de Quest 2 is voorzien van de Qualcomm Snapdragon XR2 processor met 6GB RAM geheugen. Ten opzichte van de 2GB aan werkgeheugen van Quest 1 is dit de meest merkbare en welkome upgrade. Ook de opties voor opslag zijn verdubbeld, want waar de originele Quest een instapmodel had van 64GB en een duurdere optie met 128GB, heeft de Quest 2 een instapmodel van 128GB met de optie voor een 256GB-versie. Genoeg cijfers, want als er iets is wat je met VR moet doen, dan is het wel ervaren. Hoe is het om de bril op te zetten?

Verplicht Facebooken Als je de Oculus voor het eerst aanzet, moet je vrijwel meteen inloggen op je eigen Facebook-account en daar volgt meteen een groot nadeel van het apparaat. Je kunt Oculus Quest 2 niet gebruiken zonder Facebook-account. Dit kan voor veel mensen een reden zijn om de Quest niet aan te schaffen. Zeker omdat je er ook meteen door naar de Facebook Messenger kunt gaan: zet je de bril dus even op bij een vriendin, dan kan die zo door al je berichten lezen. Gelukkig kun je Facebook Messenger wel uitschakelen, maar het inloggen via Facebook dus niet.

Ben je eenmaal ingelogd, dan kom je in een virtuele ruimte terecht waarvan je zelf kunt kiezen welke. Ik vind bijvoorbeeld de Japanse erg mooi: het voelt alsof je in een Japanse tempel staat en het is heel rustgevend. Dat is zeker voor de eerste paar keren gebruiken fijn, want er komt wel veel op je af met een VR-bril op. Je ogen moeten elke keer even wennen aan de resolutie, aan waar je moet kijken, hoe dichtbij dingen komen, enzovoort.

Zeer smooth Toch ben je waarschijnlijk vrij snel gewend. Door de upgrade in resolutie en verversingssnelheid lijkt alles net even wat gladder te zijn en dat merk je vooral in video-apps als Netflix en YouTube. Games in VR zijn qua graphics helaas nog niet helemaal van next-gen-kwaliteit, waardoor je het daarin minder snel merkt. Wel loopt alles dankzij de nieuwe processor net even wat lekkerder in drukke, snelle games. Die ook nog eens sneller zijn geladen dan op zijn voorganger. Wel merk je na een tijdje de bril op te hebben dat de hoofdband wat simpel in elkaar zit: als die wat luxer was uitgevoerd, dan was het waarschijnlijk makkelijker om hem langer op te houden. Aan de andere kant kun je met de batterij maar twee tot drie uur vooruit, dus tegelijkertijd snappen we dat Oculus voor deze combinatie heeft gekozen. Plus, daar zijn we weer, Oculus verkoopt ook luxere hoofdbanden met een ingebouwde batterij voor langer speelplezier.

Virtual Reality In het begin van VR had je een handjevol “virtual experiences” waarin kort werd getoond wat de potentie van VR is voor de toekomst. Denk aan de virtuele achtbaan of een 360 graden video in slechte kwaliteit waar je om je heen kon kijken. Hartstikke tof, zeker als je even snel aan vrienden of familie wil laten zien waar jij je mee bezig houdt. Maar die toekomst is hier nu. Sinds die demotijd zijn er veel mooiere Experiences uitgekomen en fitness-apps die met behulp van een behendigheidsspelletje je op een leuke manier aan jezelf laten werken. Perfect voor het huidige coronaleven, waarin het soms niet mogelijk is om naar de sportschool te gaan. Of voor mensen voor wie het überhaupt nogal een hoge drempel is om naar een gym te gaan. Wil je het liever rustiger aandoen, dan zijn er ook meditatie-apps. Mis je het kantoor, dan kun je een productiviteits-app gebruiken waarin je in een virtueel kantoor kunt werken.

Metaverse Natuurlijk kunnen we hierin niet voorbij gaan aan het idee van het Metaverse. Als we straks inderdaad meer tijd doorbrengen in een virtuele, online wereld, dan doe je dat immers met een VR-bril (of AR-bril) op je hoofd. Oculus Quest 2 geeft wat dat betreft een interessant inkijkje in hoe dat ongeveer moet zijn. Het feit dat het hoofdmenu al een soort kamer is, dat geeft dat gevoel van wonen in een VR-wereld al, maar er is meer. Zo zijn er ook apps waarmee je samen met anderen online in een bioscoopzaal kunt plaatsnemen om films te kijken. Je kunt zelfs met andere mensen praten, popcorn naar ze gooien of naast iemand anders gaan zitten. Met Oculus Quest 2 op je hoofd kun je je beter voorstellen wat zo’n Metaverse kan betekenen: hoe je er straks ook aankopen doet, zoals nieuwe Nike-schoenen voor je avatar, maar vooral: hoe je met andere mensen om kunt gaan. Het gaat natuurlijk allemaal nog wat houterig, maar in de toekomst is de technologie weer beter, wordt er meer geïnvesteerd in dit soort platforms en zal de ervaring nog soepeler voelen.

Gamen in VR Op dit moment is de voornaamste reden voor een VR-bril echter nog steeds om te gamen. Zo zijn er serieuze titels uitgekomen van grote en kleine ontwikkelaars. Denk aan wat meer laagdrempelige games zoals Beat Saber of Dance Central, maar ook hele uitgebreide spellen zoals The Walking Dead: Saints & Sinners en Medal of Honor: Above and Beyond die al gauw meer dan 10 uur duren. Hierdoor is de Quest 2 heel veelzijdig te gebruiken en is er voor iedereen wat wils. Gamen op dit apparaat werkt als een trein. Je voelt je in Dance Central precies alsof je echt in een club staat te dansen (check wel af en toe of je niet per ongeluk bijna een plant van een kast danst, zoals ondergetekende) en in The Walking Dead kun je je helemaal rot schrikken als er ineens een Walker achter je blijkt te staan. Het is een intense ervaring voor je zintuigen, waardoor we niet direct zien dat we dit 10 uur achter elkaar zouden doen, maar een paar uur per dag VR’en is een hele leuke bezigheid en kan dus ook nog eens gezond zijn, omdat je er wel door in beweging komt.

Misselijkheid Natuurlijk is er altijd het risico in VR dat je nadat je de bril afzet erg misselijk bent. Het hangt er heel erg vanaf wat je met de bril doet. In een spel als Dance Central voelt alles zo echt en bepaal je zelf de bewegingen, waardoor je daar minder snel last van hebt dan bijvoorbeeld in een video waarin je in een achtbaankarretje zit. Je lichaam wordt dan sneller in de war gebracht omdat het brein iets anders verwacht dan in werkelijkheid met het lijf gebeurt. Wel is het goed om af en toe even pauze te nemen, want je merkt wel dat het een vermoeiende bezigheid is voor met name de ogen.

Oculus Quest 2: ons oordeel Voor iemand die nieuw is in de wereld van VR, is Oculus Quest 2 een meer dan goede optie als eerste VR-bril. Hij is in alle opzichten veel beter dan zijn geprezen voorganger en hij is ook een stuk beter geprijsd. De Oculus Quest 1 kostte namelijk 500 euro voor de 64GB-versie, terwijl je aan Oculus Quest 2 momenteel 350 euro kwijt bent voor de 128GB-versie. Meer VR voor minder geld dus. Daarvoor moet je echter wel iets opgeven, namelijk een gedeelte van je privacy, omdat je wel verplicht bent om een Facebook-account te gebruiken. Is dit voor jou geen probleem, dan is de Oculus Quest 2 de VR-way to go.