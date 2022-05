​Meta besluit toch iets minder geld te steken in het Metaverse

Waar het vorig jaar nog trots zijn Metaverse aankondigde, moet Meta nu toch toegeven dat het minder geld gaat uitgeven om zijn Metaverse te bouwen. In eerste instantie was er voor de ontwikkeling 10 miljard dollar (9,4 miljard euro) uitgetrokken per jaar, maar in 2022 kan het dat al niet waarmaken. Wegens ‘de situatie van het bedrijf’ is er gekozen om 3 miljard dollar (2,8 miljard euro) minder in het project te steken.

Investeringen vanuit Meta Bij het bekendmaken van de kwartaalcijfers was er een toelichting waarin toch wat minder zeker werd gesproken over het Metaverse. “Deze investeringen zijn belangrijk voor ons succes en de groei in de toekomst, dus ik ben er nog steeds van overtuigd dat we ze moeten doen. Met de groei die we nu laten zien willen we het tempo van investeringen echter wat terugschroeven.” Het is een opvallende uitspraak, want het klinkt door woorden als ‘nog steeds’ enorm onzeker. Tegelijkertijd laat Facebook weliswaar groei zien in zijn dagelijkse gebruikers, maar de inkomsten door advertenties blijven achter. Er is dus iets minder financiële ruimte op dat gebied. Daarop heeft het ervoor gekozen om de financiële motor achter zijn grootste project ooit, het Metaverse, iets minder hard te laten pruttelen.

Metaverse Group Meta moet oppassen dat het niet voorbij wordt geraced door andere metaverses, wat nu al flink gaande is. Een aantal populaire metaverses zijn Sandbox en Decentraland. In Sandbox is onder andere een groot Snoop Dogg-gedeelte te vinden. De rapper bouwt er zijn eigen Snoopverse en in zijn nieuwe videoclip krijgen we daar alvast een voorproefje van: Ook wordt er in het metaverse volop geïnvesteerd door mensen die zelf geen metaverses ontwikkelen. De Metaverse Group is een voorbeeld van zo’n investeerder. De organisatie heeft binnen verschillende metaverses grote stukken land (van in totaal meer dan 10 miljoen dollar) en fungeert als een soort huisbaas voor mensen die dat land willen kopen. Echter heeft het ook ontwikkelaars in dienst die dingen op het land kunnen bouwen, als de klant dat wenst.

Decentraland en Sandbox Eén van de metaverses waarin de Metaverse Group heeft geïnvesteerd is Decentraland, waarin het ook evenementen heeft georganiseerd zoals laatst nog de virtuele Fashion Week. Een ander groot metaverse waarin de Group investeerde is Sandbox, een metaverse dat nu onder andere populair is omdat Snoop Dogg daar zijn zojuist genoemde Snoopverse bouwt. Er is genoeg land te koop in die metaverses. Er zijn maar liefst 90.000 percelen in Decentraland, verdeeld in districten. Denk aan het sportdistrict en het modedistrict. Uiteindelijk is het de bedoeling dat al die metaverses geen op zichzelf staande locaties blijven waar slechts een handjevol mensen zich kan vermaken. Het idee is juist dat mensen straks in groten getale met augmented realitybrillen op die verschillende metaverses betreden zoals we dat nu doen met bijvoorbeeld de Chrome-browser of Instagram. Het moet straks net zo vanzelfsprekend zijn om even in een metaverse te kijken.

Metaverse: scam of succes? De wereld is redelijk verdeeld waar het gaat om het metaverse. De één vindt het virtuele vastgoed vooral een risicovolle vorm om je crypto in te investeren, anderen noemen het zelfs een scam. Tegelijkertijd zijn er grote, gevestigde bedrijven die er volop in investeren: zij denken er duidelijk anders over. Meta is ook zo’n bedrijf dat volop investeert en het helemaal voor zich ziet dat we straks allemaal aan de ontbijttafel met een AR-bril op om even onze laatste metaverse-berichten te lezen. Het is daarom zo jammer dat het nu toch besluit minder in deze nieuwe technologie te investeren. Juist Meta heeft een kans om het groot te maken. Hoewel zij niet zo’n decentraal Metaverse voor zich zien als bijvoorbeeld een Sandbox of een Decentraland, heeft het wel de middelen in de vorm van geld én in de vorm van een VR-brillenbedrijf (Oculus) om er een spektakel van te maken.

Snoopverse Mogelijk zijn anderen hen nu voor geweest. Het feit dat een rapper als Snoop Dogg zijn eigen metaverse Snoopverse start, NFT’s verkoopt als warme broodjes en ook nog een eigen cryptomunt heeft en dat rappers als Eminem en BN’ers als Kwebbelkop crypto-aapjes kopen (waarvan ook straks een metaverse volgt), zegt wel dat Meta haast moet maken. Het is allang niet meer de eerste, maar dat betekent dat het in ieder geval één van de besten moet zijn. En daar zijn nu eenmaal investeringen voor nodig. Hopelijk zien Mark Zuckerberg en co dat op tijd in.