​De Metaverse: Investeerders betalen miljoenen voor virtueel land

Hoewel het erop lijkt dat bedrijven rustig aan snuffelen aan de Metaverse, is er ondertussen heel iets anders gaande. Investeerders betalen miljoenen euro’s voor een stuk land in de virtuele wereld. Een voorbeeld hiervan is de virtuele wereld genaamd de Sandbox.

Sandbox Sandbox, ook wel de zandbak, is een populaire virtuele omgeving. Rapper Snoop Dogg heeft er bijvoorbeeld een perceel. Iemand vond het zo’n leuk idee om de buurman te worden, dat hij er 450.000 dollar voor over had om het stuk grond ernaast te kopen. Nogmaals: we hebben het hier niet over de fysieke wereld: dit is allemaal virtueel. Aan de andere kant kunnen we het ons met de huidige huizenmarkt wel voorstellen: virtuele stukken land lijken dan al gauw een stuk aantrekkelijker. Je kunt in die virtuele wereld ook steeds meer dingen doen die je in het echt ook kunt doen: naar concerten gaan, een museum bezoeken of naar de winkel. Ariana Grande en Travis Scott gaven eerder al concerten in grote games, dus we weten inmiddels dat dat kan en dat er alsnog miljoenen mensen inschakelen. Nu werkt dat nog via een gewoon computerscherm, maar de droom is om dat allemaal met een VR-bril (of als het aan Disney ligt, juist zonder VR-bril, maar met augmented reality) te doen.

De Metaverse Toch is het een bizar gegeven dat mensen honderdduizenden en soms zelfs miljoenen euro’s over hebben voor iets wat niet eens op aarde is. Het is niet eens tastbaar. Het zegt echter wel veel over het vertrouwen dat mensen hebben in de Metaverse. Sandbox bestaat al vier jaar, maar sinds Facebook/Meta de Metaverse aankondigde, zijn de percelen ineens een stuk duurder geworden. Ze zijn soms meer dan vijf keer over de kop gegaan. Crypto-experts van Grayscale verwachten zelfs dat de digitale wereld binnenkort 1 biljoen (!) dollar waard is. Naast Sandbox, waar het record momenteel 4,3 miljoen dollar is voor een stuk land, is bijvoorbeeld Decentraland een populaire locatie. Hier betaalde een investeerder laatst 2,5 miljoen dollar voor een perceel. Hoewel het nog steeds prioriteit moet hebben om in het echt een dak boven je hoofd te hebben, is er duidelijk een verschuiving gaande van investeerders die vaker kiezen voor de virtuele wereld. Je kunt er maar beter nu al bij zijn en je plek claimen, zodat je die hopelijk straks voor veel meer geld kunt verkopen. Het is en blijft een risico, want nog steeds kan het zijn dat die specifieke locatie binnen de Metaverse totaal niet in trek blijkt te zijn, maar tegelijkertijd kun je zomaar een lotje uit de loterij in handen hebben.

Een virtueel stuk land kopen Hoe gaat dat nou in zijn werk, een virtueel stuk land kopen? Je doet dat ofwel direct via het platform of via een ontwikkelaar, eigenlijk altijd met cryptocurrency, want het is allemaal gebaseerd op de blockchain. Je kunt vervolgens zelf virtuele objecten op het land bouwen en een steeds meer interactieve ervaring creëren. Het is gewoon code, dus je kunt op elk moment veranderingen aanbrengen. Dit is ook iets wat het Metaverse zo interessant maakt: het is veel minder vaststaand dan de echte wereld, waardoor je je huis, je attractie of je outfits elke dag volledig anders kunt maken als je dat wenst. En dat je virtuele objecten alle kanten op kunnen qua looks en ervaring, is eigenlijk een heel goede representatie van wat het Metaverse op dit moment is: er kan gigantisch veel, maar je weet nooit helemaal zeker welke kant het opgaat. Kiest de wereld straks massaal voor bijvoorbeeld Sandbox, of wordt het toch -zoals Zuckerberg schetste- een soort wereld vol met kleine eilanden?

Landjepik In ieder geval spelen veel investeerders nu vast Monopoly, want je wil natuurlijk wel je plekje op de heetste straten van de virtuele landerijen vaststellen. Tegelijkertijd blijft het devies: geef alleen geld uit aan deze investering als je het kunt missen. Juist met zoveel verschillende online ervaringen die uiteindelijk samen een Metaverse moeten vormen, weet je nooit op welke straks de grote ontwikkelingen volgen. Je weet nooit hoeveel je perceel, dat misschien net zoveel kost als een gemiddeld appartement in een stad op aarde, uiteindelijk waard is.