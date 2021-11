​Waarom artiesten graag concerten geven in games

“My name is Marshmello and thank you for coming out today and making history with me!” Marshmellow gaf jaren geleden als eerste artiest ooit een virtueel concert in de massale game Fortnite . Het leek toen allemaal wat gekunsteld en vreemd, maar inmiddels is het iets wat veel artiesten doen: digitaal optreden in de grootste games ter wereld. Dit is waarom.

Meer dan het coronavirus

Waarschijnlijk denk je nu meteen: door het coronavirus natuurlijk! Op zich is dat op dit moment waarschijnlijk wel een extra reden voor artiesten om het te doen. Immers kunnen ze nagenoeg niet meer optreden door alle coronamaatregelen, waardoor ze in principe tijd over hebben om zo’n gameconcert te geven. Echter is dat niet iets wat je even van vandaag op morgen regelt: er moet een avatar worden gebouwd van de artiest, er moet worden besproken hoe hij of zij beweegt, welke nummers er worden gedaan: het moet nog allemaal geprogrammeerd worden en dan ook nog aangekondigd: daar gaat veel tijd overheen.

Toch doen veel artiesten het wel, want het is een grote eer om in een game te mogen optreden. Denk bijvoorbeeld aan Fortnite: je hebt in één keer een miljoenenpubliek. Bovendien worden ook vooral grote artiesten gevraagd om dit te doen: Travis Scott, Ariana Grande en Katy Perry bijvoorbeeld. Het is bovendien een enorm leuke manier om je fans te verrassen, want tussen miljoenen gamers zitten natuurlijk ook zeker fans van jouw muziek. Je ziet bovendien in de game al die avatars uit hun dak gaan en hoewel dat totaal niet lijkt op de echte wereld, moet het toch een kick geven om zo’n veld vol gamepersonages te zien bewegen op jouw muziek.