​Ariana Grande geeft een concert in Fortnite

Je hoort het steeds vaker: bekende artiesten die concerten geven in online werelden. Travis Scott deed het, DeadMau5 deed het en nu is het de beurt aan Ariana Grande om digitaal te worden gemaakt. De popzangeres is de headliner van de Rift Tour van Fortnite. Ze trapt de vijfdelige concertreeks af op vrijdag.



Ariana Grande in Fortnite

Epic Games heeft de laatste weken al flink geteased dat er een grote superster naar het spel Fortnite zou komen, maar eindelijk weten we wie het is. De Thank You Next-zangeres geeft vijf concerten in Fortnite, waarvan de eerste plaatsvindt op 6 augustus om 15 uur Nederlandse tijd. Waar? In de game Fortnite, dus als je dat nog niet speelt, dan is het de hoogste tijd om te beginnen. Het is een spel met in-game-aankopen, maar die hoef je niet te doen. Je kunt het verder gratis installeren en gebruiken.