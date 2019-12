​Fortnite een uur uit de lucht door Star Wars

Het was een dolle boel in Fortnite dit weekend, want met de komst van Star Wars ging wat klein leed gepaard. De game was een uur lang niet bereikbaar. Hierdoor konden gamers bovendien niet de nieuwste beelden van Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker zien, die speciaal zijn debuut kreeg in het spel.



Star Wars in Fortnite

Spelers moesten naar Risky Reels gaan, de bioscoop in het spel, waar de premiere zaterdagmiddag in Amerika plaatsvond. Het werd zelfs nog wat uitgesteld om te wachten op meer spelers. Het was geweldig om te zien: het ruimteschip uit Star Wars, Millennium Falcon, kwam aan, samen met een aantal First Order Star Destroyers. In de lucht van de Fortnite-wereld volgde een spectaculair luchtgevecht en sneuvelde er een bekende plek van de Fortnite-map. Gelukkig overwon de Falcon en werd de clip ingestart, inclusief een kleine intro door Storm Trooper J.J. Abrams (de regisseur van de nieuwe Star Wars-film).

De video was maar een minuut en daarin is te zien hoe Rey, Finn en Poe een First Order Star Destroyer betreden en Stormtroopers tegen het lijf lopen, waarop Rey een Jedi mindtrick inzet. Het mooiste kwam echter nadat de video was afgelopen, want toen kon je je favoriete kleur lightsaber kiezen en deze in het spel gebruiken als wapen. Ook kregen gamers een gratis TIE Fighter-glider. Erg tof dat Disney en Fortnite dit samen mogelijk maakte, nadat Disney eerder dit jaar rondom de release van Avengers: Endgame ook iets speciaals in Fortnite had gestopt.

Serverproblemen bij Epic

Hoewel dit allemaal geweldig klinkt en marketingtechnisch natuurlijk erg slim is voor de nieuwe Star Wars-film die aankomende week verschijnt, kon niet iedereen meegenieten. Epic had te stellen met hevige serverproblemen waardoor veel spelers hun Epic-account helemaal niet inkwamen. Gelukkig was het wel mogelijk alles op Twitch te bekijken, waar miljoenen mensen gebruik van maakten.

Bovendien erkent Epic het probleem. Als je nu de game probeert te bereiken, dan krijg je een berichtje waarin er wordt gewezen op de problemen. Bovendien krijgt iedereen nu de TIE-glider, in plaats van alleen mensen die wel de game in konden komen. Een goede oplossing, want waarschijnlijk zijn gamers nog steeds een beetje in de war van de grote verandering van het tiende naar het elfde seizoen Fortnite. Toen ging de game een dag op zwart.