​Vastgoed gaat als warme broodjes in het metaverse

Als er over het metaverse wordt geschreven, dan gaat het vaak over objecten en werelden, maar een ander belangrijk deel van het metaverse is vastgoed. Je kunt een stuk land kopen in diverse metaverses, waaronder Decentraland en Sandbox. Dat gaat als warme broodjes over de toonbank.

Je kunt er natuurlijk een huis bouwen, maar je kunt er ook een winkel maken, een concertzaal of een monument: het is helemaal aan jou, regels zijn er nagenoeg niet. Stel je voor dat over een paar jaar iedereen regelmatig in het metaverse te vinden is, dan zou het geweldig zijn als de grootste artiesten ter wereld in jouw concertzaal of misschien zelfs stadion een virtuele show komen weggeven.

Het metaverse is enerzijds een wereld waarin alles vrij, creatief en onbegrensd is, maar tegelijkertijd lijken toch heel veel dingen akelig veel op onze eigen wereld. Zo kun je er vastgoed kopen, zoals je ook in de echte wereld een stuk grond zou kopen. Daar betaal je in sommige gevallen ook ongeveer net zoveel voor: sommige mensen tellen miljoenen neer voor een stuk grond in Decentraland .

Decentraland is het beste voorbeeld van vastgoed in het metaverse: dat heeft onder andere een stuk grond dat door Snoop Dogg is gekocht, waardoor stukken virtueel land om dat perceel heen ook ineens enorm in prijs stegen. 300.000 euro werd er neergeteld om maar de buum van Snoop te kunnen zijn. In het verlengde daarvan zie je de vorming van districten: binnen Decentraland is er bijvoorbeeld een Fashion Street-district waar 116 percelen beschikbaar zijn. Stel dat je daar land koopt, maar dat er allemaal dure designermerken winkels willen openen in dat specifieke gedeelte binnen dat metaverse? Fantastisch, dan kan Louis Vuitton je huur betalen.

Dat is wat je nu erg merkt in het metaverse: particulieren én bedrijven willen er als de kippen bij zijn om nu iets vast te leggen dat later potentieel nog veel meer geld waard wordt. Ofwel doordat veel mensen je land willen huren (zelfs al is dat tijdelijk voor een concert), ofwel omdat je het misschien voor nog veel meer cryptogeld verkoopt.

Het klinkt kinderachtig, maar het is toch een beetje waar: het Monopoly-effect kickt in. Jij hebt een bepaalde straat en als iemand daar overheen wil lopen (of, het tijdelijk wil huren), dan staat daar een tegenprestatie tegenover. Uiteraard een interessante business om in te zitten en die potentieel zeer lucratief is. Zolang het metaverse dat je kiest inderdaad een veelbezocht en populair metaverse is of wordt. Decentraland is dat zeker wel, maar het metaverse waarmee Meta straks komt, wie weet hoe dit soort vastgoedhandel daar gaat? En, nog belangrijker: wie weet hoe populair dat wordt? Hoeveel geld bedrijven er ook instoppen, er is nog steeds een kans dat het flopt.

Spotselfie

Als Spotselfie besluit om advertenties te plaatsen op die locatie, dan krijg jij hiervoor ook een gedeelte van de opbrengst. De leuke gimmick is dat dit werkt via augmented reality en overeenkomt met coördinaten in de echte wereld, waardoor je via je augmented reality-bril straks een advertentie te zien krijgt terwijl je naar de sportschool loopt, waarmee iemand geld verdient die niet dat stuk land in de echte wereld bezit, maar wel in de kopie ervan in het metaverse. Kortom: het kan ver gaan met die toeëigening van land in het metaverse.

In ieder geval klinkt het voor veel mensen nog heel raar: je gaat toch geen honderden, duizenden of zelfs miljoenen euro’s neertellen voor een stukje digitale grond? In principe is de verbazing te begrijpen, maar met een klein beetje de Monopoly-gedachte in het achterhoofd, en de kennis van hoe dit nu in de echte wereld werkt met vastgoed, is het ook wel weer goed voor te stellen dat mensen die het hebben, hun geld nu vast investeren om het later alleen nog groter te zien groeien. Alleen is dat laatste niet gegarandeerd, maar deze mensen willen het risico aangaan, omdat ze erin geloven. En als genoeg mensen dat doen, krijgen ze nog gelijk ook. En een dikke vette bankrekening.