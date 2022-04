​Een metaverse van Epic en LEGO: wat kunnen we verwachten?

Epic en LEGO hebben gisteren aangekondigd dat er een metaverse komt van de twee merken samen. Epic is onlosmakelijk verbonden met Fortnite, een game die sowieso al heel populair is onder kinderen. Nu komt met een metaverse voor kinderen met LEGO als thema. Er zijn meer redenen om hier enthousiast van te worden, ook al weten we niet precies wat we ervan kunnen verwachten.

Ook is het ergens wel spannend voor LEGO, want het is gewend dat een andere studio de spellen maakt over de plastic blokjes. Dat is namelijk al decennialang dezelfde studio: TT Games uit het Verenigd Koninkrijk. Toegegeven: LEGO-games lijken ook wel erg veel op elkaar qua gameplay, ze weten zich vooral de differentiëren door de verschillende grote franchises die LEGO aan zich weet te verbinden, zoals Harry Potter, Star Wars en Marvel. Recentelijk verscheen LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, een game die al diverse malen was uitgesteld.

Enerzijds weten we het wel: als je je een soort Fortnite voorstelt opgebouwd uit LEGO, waarin je je eigen avatar kan maken in de vorm van een mini-figure, dan zit je er waarschijnlijk niet heel ver naast van wat dit Epic-LEGO-metaverse gaat worden. Het is alleen nog helemaal niet bekend wat de plannen precies zijn, dus het blijft gissen.

Roblox

De honger naar LEGO-games is dus nog steeds groot en het is dan ook geen wonder dat Epic daar ook deel van wil uitmaken. Epic-CEO Tim Sweeney zegt: “We zijn erg enthousiast om samen te werken en een ruimte te bouwen binnen het metaverse die plezierig, vermakelijk en speciaal voor kinderen en gezinnen is.” Het is dan ook vooral de bedoeling dat dit metaverse heel geschikt wordt voor gezinnen. “The LEGO Group en Epic Games bundelen hun uitgebreide ervaring om te zorgen dat deze nieuwe vorm van het internet al vanaf het begin is gemaakt met het welzijn van kinderen in het achterhoofd.”

Waar de bedrijven wel voor moeten waken, dat is dat hun metaverse niet teveel gaat lijken op games zoals Minecraft en Roblox, waarin je je ook in grote open werelden bevindt en waarbij ook met bouwsteentjes wordt gewerkt. Je kunt hierin ook allemaal aparte werelden bouwen, wat uiteraard helemaal de bedoeling is bij een metaverse. Nu hebben Minecraft en Roblox wel goed in de gaten hoe ze dit op een goede manier doen, die zeer geschikt is voor kinderen, dus in sommige opzichten mogen Epic en LEGO daar juist best iets van afkijken. Als de visuele stijl maar wel beduidend anders is, want als je LEGO-figuurtjes voor je ziet in een Fortnite-achtige stijl, dan kom je toch snel uit bij een soort Roblox.