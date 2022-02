​‘Metaversemarkt is in 2026 maar liefst 667 miljard euro waard’

Het is nog steeds de vraag of het metaverse het gaat waarmaken, maar er zijn al veel initiatieven die bewijzen dat er in ieder geval een markt voor is. Hoe groot die markt is, dat moeten de komende jaren gaan aantonen. Volgens een marktresearchonderzoek gaat die metaversemarkt nog enorm groeien: de verwachting is dat het de komende vijf jaar naar een waarde van 667 miljard euro gaat.

Horizon Worlds Het metaverse is een digitale wereld: die hoeft niet per se op onze wereld gebaseerd te zijn, maar toont er in veel gevallen wel veel overeenkomsten mee. Je kunt er bijvoorbeeld objecten in kopen, een stuk land aankopen en een huis bouwen of werkmeetings houden. Je kunt spreken over één metaverse, want het woord op zich betekent al meerdere werelden, maar je kunt ook spreken over de metaverses, want er zijn meerdere werelden waarin weer werelden bestaan. Die online werelden kunnen straks bijvoorbeeld worden betreed met een virtual reality-bril, iets waarmee bijvoorbeeld Facebook-moederbedrijf Meta al veel test in Horizon Worlds. Later dit jaar moet die virtuele wereld ook de overstap maken naar smartphones, waardoor het waarschijnlijk weer iets meer uit die virtual reality-hoek gaat. Het is echter allemaal toekomstmuziek: of het metaverse inderdaad het internet 3.0 is, dat moet nog worden bewezen.

Metaverse-strategie Toch is er wel veel vertrouwen, kijkend naar bijvoorbeeld de grote bedrijven die ermee bezig zijn. Disney stelde er zelfs een speciaal persoon voor aan die de metaverse-strategie moet gaan uittekenen. Interesse is er en er wordt ook al veel geld in geïnvesteerd. Volgens onderzoek gaat het metaverse enorm groeien: de schatting is dat het in vijf jaar tijd 667 miljard euro waard is. Ter vergelijking: de gamewereld is zo rond de 150 miljard euro waard. De onderzoekers lijken overtuigd: onze wereld verschuift straks echt (gedeeltelijk) naar het metaverse. Voor sommige mensen is dat allemaal moeilijk voor te stellen. Immers lijken de metaverse-initiatieven die er nu zijn vaak nog erg op een soort game, in plaats van op een simulatie van de echte wereld of een verrijking ervan. Dat komt deels omdat we het nu moeten doen met de technologie die we nu hebben, maar dat komt ook omdat het metaverse nog in de kinderschoenen staat.

Een volledige ervaring Het is goed te vergelijken met de visie van de artiest Childish Gambino, toen hij Because the Internet uitbracht: dat was niet alleen een muziekalbum, het was ook een reeks video’s, een toneelstuk en zelfs een soort radioshow. Childish Gambino zag er niets in om alleen een album uit te brengen: het moest een ervaring worden waarop mensen jaren konden teren.

Het metaverse moet ook zo werken. Het is niet alleen een spel, het is een plek waar we betalingen doen, content nuttigen, films kijken: dingen die we nu ook vaak losstaand op het internet doen, maar die dan meer samenkomen in één universum. Dit wordt allemaal nu nog gevormd. Moeten er bijvoorbeeld regels aan verbonden zijn vanuit overheden? Hoe zit het met de moderatie?

Moderatie Er zijn nu al berichten over jonge mensen die in het metaverse worden lastiggevallen door mensen die op meer uit zijn dan gezellig contact. Het is ook de vraag of we straks een veelheid aan metaverses hebben, of dat er toch weer één dominante metaverse is, zoals Facebook uiteindelijk is uitgegroeid tot het dominante social mediaplatform. Kortom, er is nog heel veel niet gezegd over het metaverse, maar tegelijkertijd wordt er in elke branche wel over gesproken. Voetballers kopen land in Sandbox, modemerken kijken hoe ze hun kleding gaan vormgeven in een digitale wereld, enzovoort. Global Industry Analyst Inc denkt dat het alleen maar groeit, naar dat bizar hoge aantal van 667 miljard euro.

Grote waarde Een markt die op dit moment al 171 miljard euro waard schijnt te zijn. Iets wat onder andere wordt gevoed door de populariteit van NFT’s: non-fungible tokens waarmee je het eigendom kunt vastleggen van digitale objecten. Dat kunnen harnassen zijn in videogames, maar ook plaatjes van apen van de Bored Ape Yacht Club of zelfs de eerste tweet ooit gemaakt. Kortom, het lijkt erop dat het metaverse nog zijn eerste stapjes aan het zetten is, maar aan de hoge bedragen af te lezen spurt deze nieuwe wereld vrij rap zijn peutertijd door. Nu is het nog iets voor de early adopters, maar zeker als straks het grote publiek meer kan zien van het metaverse en dit in goede aarde valt, dan is het niet verbazingwekkend dat er flinke prijskaartjes worden gehangen aan dit ‘nieuwe internet’.