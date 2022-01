​Iedereen focust op de Metaverse, behalve Apple

Het is een interessant standpunt dat Apple hier inneemt en dat ergens op een mooie manier teruggrijpt naar hoe Apple-topman Steve Jobs in het leven stond. Zijn filosofie was onder andere dat Apple een positieve invloed moest hebben op de wereld, en hoe kun je dat doen door je met een VR-bril af te sluiten van diezelfde wereld?

Apple schijnt een Virtual Reality-headset in de maak te hebben, maar dat heeft het niet zodat je ermee op de Metaverse kan. Volgens Bloomberg is het techbedrijf niet van plan om hun technologie open te zetten voor het Metaverse. Dat komt omdat Apple niet wil dat je de headset te lang achter elkaar gebruikt, terwijl de Metaverse juist is gemaakt om wel veel tijd in te steken.

Denk anders

Of dat voor Apple ook de reden is om hiervoor te kiezen, dat is niet duidelijk. De kans is wel groot, want Apple is een bedrijf dat betekenisvolle producten wil maken en dat erg inzet op persoonlijke gezondheid en connectie. Hoewel je zeker in een virtuele wereld betekenisvolle connecties met anderen kunt maken, mis je daarbij wel het fysiek menselijke dat zo bij onze aarde hoort. Het zal ons niet verbazen dat Apple mede hierom kiest voor een andere insteek dan de meeste andere bedrijven. De slogan is bovendien niet voor niets: Think Different.

Bronnen van Bloomberg hebben gezegd: “Virtuele werelden waarmee gebruikers ontsnappen aan de realiteit? Dat is voorlopig niet waar het zich op concentreert.” Dat is veelzeggend. Immers is ontsnappen aan de realiteit niet per se een heel positieve insteek. Niet dat CEO Tim Cook augmented of virtual reality volledig aan de kant schuift: het maakt immers niet voor niets een VR-bril. Cook heeft zelfs gezegd dat hij denkt dat augmented reality de volgende grote ontwikkeling is. Misschien wordt het net zo belangrijk als smartphones nu zijn.