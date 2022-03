Metaverse-festival in Nederland: dit is wat je kunt verwachten

Het metaverse bevindt zich normaliter in de virtuele wereld, maar nu maakt het de oversteek naar de fysieke wereld. Er komt namelijk een metaverse-festival naar Amsterdam, met als doel om meer mensen te informeren over het metaverse en de mogelijkheden ervan. Het festival heet MET AMS en vindt plaats van 14 tot 17 juni.

Het gaat om een evenement waar vooral veel panels worden gehouden waarin verschillende mensen uit de techwereld samenkomen om onderwerpen die het metaverse aangaan te bespreken. Het plan is om daarnaast virtual reality-ervaringen op de festivalvloer te hebben en een kunstroute te maken. Dat is onder andere omdat de mensen achter het festival juist de cultuursector wil aanspreken en niet alleen de technologiesector.

Het is op zich een goed streven om het metaverse wat beter te introduceren aan het Nederlands publiek en het via een evenement tastbaarder te maken. Immers speelt het allemaal in de virtuele wereld en is het daardoor soms moeilijk te begrijpen wat het precies inhoudt. Met een evenement zoals dit festival is er een kans om een breder publiek aan te spreken op het gebied van het metaverse en Web3 .

Daarnaast is het ook opvallend dat sommige grote namen uit de metaverse-wereld zich al hebben verbonden aan het festival, waaronder het metaverse Sandbox en NFT-kunstenares Laya Mathikshara, die op 13-jarige leeftijd een NFT verkocht voor 1 miljoen dollar. Tijdens het festival vinden er ook exclusieve NFT-drops plaats, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

De grootste gimmick op dit festival zijn waarschijnlijk de tickets. Deze koop je gewoon met je euro’s, maar je kunt ze inruilen voor een non-fungible token. Deze NFT’s worden door kunstenaars ontworpen en kunnen worden ingezet als avatar (zoals we dat op Twitter bijvoorbeeld ook hebben gezien).

MET AMS

Wel moeten de organisatoren oppassen dat ze niet fout doen wat er vaker fout lijkt te gaan bij het metaverse: namelijk dat het zoveel is dat het niet meer behapbaar is. Zo wil het naast de focus op cultuur ook met dit festival ook aanstippen welke invloed NFT’s en het metaverse hebben op onderwijs, gezondheidszorg, maar ook diversiteit, duurzaamheid en inclusiviteit. Tegelijkertijd willen ze juist de massa aanspreken, dus wellicht is daarom gekozen voor zo’n brede opzet.

MET AMS is niet het eerste metaverse-festival ter wereld, maar wel het eerste in Nederland. MET AMS strijkt neer in de Gashouder Westergas Amsterdam van 14 tot 17 juni.