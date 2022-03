Er komt een NFT-reeks voor Formule 1 en het heet GP Metaverse

Het is deze week raceweek en er wordt reikhalzend uitgekeken naar het de eerste grand prix die op de agenda staat. In hoeverre zijn de auto’s veranderd? Maar vooral: in hoeverre is de mindset van grote racers veranderd na de bloedstollende finale van vorig jaar? Ondertussen speelt er ook nog een heel andere grand prix, namelijk die in het metaverse. Er lanceert namelijk deze week een metaverse voor Formule 1: GP Metaverse.

Boegbeeld van dit NFT-project is niemand minder dan ex-Formule 1-coureur Romain Grosjean. Hij koos ervoor een boegbeeld te worden omdat NFT zo populair is, maar ook omdat hierin autosport, gamen en verzamelen samenkomen. Hij is in ieder geval blij dat hij ook zijn eigen unieke auto heeft in deze wereld. Bovendien is er nog iets om blij van te worden, namelijk dat er een blockchain wordt gebruikt die relatief milieuvriendelijk is, namelijk de Polygon-blockchain. De auto's zijn straks te vinden op NFT-marktplaats OpenSea.

GP Metaverse mag klinken als een volledig metaverse, het start met NFT’s. Er zijn 10.000 NFT’s te koop, allemaal gebaseerd op Formule 1-auto’s. Het gaat echter om mere dan alleen maar een ‘plaatje’ kopen, zoals wel eens oneerbiedig wordt gedacht. Het idee van dit NFT-project is dat er ook daadwerkelijk raceauto-evenementen worden gegeven, niet alleen om racefans blij te maken met nog meer informatie en inspiratie rondom NFT’s, maar ook om een community te bouwen. Hier popt dus toch een metaverse op, want deze evenementen vinden plaats in de digitale wereld waar mensen elkaar ontmoeten: een metaverse dus.

GP Metaverse geeft aan: "In lijn met het doel om een blockchain-gemeenschap voor iedereen op te bouwen, probeert GP Metaverse petrolheads wereldwijd virtueel samen te brengen via platforms zoals Discord en via persoonlijke ontmoetingen, met grote namen die alleen toegankelijk zijn voor NFT-houders. Er zijn ook plannen om jonge, getalenteerde, gepassioneerde racers te ondersteunen via sponsoring van Racing Academies."

Op 19 maart wordt deze bijzondere club van NFT’s afgetrapt, nadat het project een weekje vertraging opliep. Je kunt net als bij de Bored Ape Yacht Club alleen bij de club horen als je zo’n NFT-auto van de GT Metaverse-reeks koopt. Je krijgt dan toegang tot de community en je maakt kans op prijzen. Ook wordt er een feest voor GP Metaverse georganiseerd op een luxe jacht in Monaco: kortom, het luxe Formule 1-leventje is wel de uitstraling van deze NFT.

Romain Grosjean

Grote plannen dus, waar iemand als Grosjean zich aan verbindt. Een van de grote projecten in de GP Metaverse is het gamification-project waarbij 9 teams strijden om de hoofdprijs. Romain Grosjean heeft een NFT-BMW met token #0008, zijn chauffeursnummer. Fans kunnen allerlei dingen met de racer winnen, zoals gesigneerde merchandise, videogespreksessies en racesim-sessies.

Het is echter de vraag of het een groot succes zal worden. De racefans zijn waarschijnlijk nu het nieuwe seizoen van de Formule 1 van start gaat vooral gefocust op die races. Bovendien is het geen initiatief van de officiële F1-organisatie. Het is dus een los bedrijf dat geld wil verdienen. NFT's zijn momenteel heel erg populair, maar tegelijkertijd lijkt het publiek er soms niet meer zo op gefocust te zijn omdat er zoveel projecten worden gestart. Het is dus de vraag of dat ook geldt voor GP Metaverse, of dat de NFT-moeheid waarover wel eens wordt gesproken echt is toegeslagen.

Het is ergens wel bijzonder dat GP Metaverse nu online komt en dat Romain Grosjean eraan verbonden is. Zijn laatste grand prix in de formule 1 was Bahrein in 2020. Aanstaande zondag wordt als eerste race van 2022 de grand prix van… Bahrein gereden.