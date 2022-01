​Wat is de Bored Ape Yachtclub NFT en waarom is het zo populair?

Nieuwsgierig naar die apen? Je kunt ze kopen op OpenSea , het handelsplatform voor NFT’s. Je ziet op de pagina alles over de specifieke aap en hoe zeldzaam zijn vachtkleur is, enzovoort. Hoe minder overeenkomsten een aap met anderen heeft, hoe beter. Een gewone aap kost je ongeveer 71 ether (2 ton), maar wil je er eentje met een gouden vachtje dat heel zeldzaam is, dan schiet de prijs omhoog (333 ether bijvoorbeeld, rond de 1 miljoen euro). Kortom, het is niet per definitie zo dat Eminem 2 ton voor zijn digitale aapje heeft betaald.

Grote NFT-projecten

Er zijn niet veel van dit soort bijzondere NFT-projecten. BAYC is inmiddels op de tweede plaats qua grootste projecten. De grootste is Cryptopunks, waar je 10.000 8-bit-avatars van hebt die vanaf 90 ether te koop zijn. De verwachting is dat de verveelde apen dat echter gaan overstemmen. Dit wordt ook wel ‘the flippening’ genoemd, als het daadwerkelijk lukt. En het gaat waarschijnlijk lukken, want als NFT’s ergens goed op varen, dan zijn het wel influencers die laten zien dat zij zoiets bezitten. Verder is er eigenlijk niet echt een goede waarde aan NFT’s te hangen, want dit is uiteindelijk geheel persoonlijk, net als bij ‘gewone’ kunst. Wat bovendien helpt, dat is dat de apen erg goed geschikt zijn als avatar op social media, waardoor ze zich als een lopend vuurtje verspreiden.

Het zijn een soort moderne Pokémon-kaarten. Een vergelijking die extra goed werkt, omdat elke aap ook een zombie-wederhelft heeft. Noem het een evolutie, zoals Charizard en Charmander. Een gewone aap en een zombie-aap. Bovendien kosten ze straks net zoveel als de uitzonderlijk zeldzame Pokémonkaarten. Het enige nadeel? Deze digitale kunstwerken vind je waarschijnlijk niet over een paar jaar in een bananendoos op zolder.