​NFT-Lamborghini onthuld: artiest Pablo Lücker bewerkte hem

Hij is mat zwart en staat vol met bijzondere witte vormen. De Lamborghini Aventador SV die van de kunst van Pablo Lücker werd voorzien door de artiest himself. De auto, eigenlijk een NFT genaamd Wen Lambo, werd op de Masters Expo onthuld door ENVOY Network en Lücker.

NFT

Een NFT is een non-fungible token, wat betekent dat het een uniek deeltje is: er is geeneen hetzelfde. Bitcoin is dus geen NFT, want elke Bitcoin is hetzelfde: ruil je hem voor een andere Bitcoin, dan heb je exact hetzelfde. Dat geldt niet voor NFT’s: die zijn als je ze ruilt compleet verschillend. Ze werken binnen de blockchain van Ethereum en het idee is dat je hiermee bijvoorbeeld digitale kunst voor jezelf kunt kopen, iets waarmee de van oorsprong Roermondse artiest Pablo Lücker zeer bekend is.

Nu heeft hij zich een nieuw project op de hals gehaald en een vrij spannende: hij mocht zijn kunst op een Lamborghini zetten. Die Lambo is vervolgens als NFT beschikbaar gemaakt genaamd Wen Lambo. De Lamborghini Aventador SV heeft een waarde van 500.000 dollar. De koper van deze NFT heeft niet alleen een kunstwerk in handen, maar ook nog eens een auto: iets fysieks. De veiling van de bolide is te vinden op wenlambo.pablolucker.com. Het is voor het eerst dat een auto als NFT wordt verkocht.