​Bizar: kunstenaar Pablo Lücker verbrandt zijn Instagram-profiel

Soms wil je even een statement maken en dat is kunstenaar Pablo Lücker (die onder andere bekend is van de gang in het CitizenM-hotel bij Amsterdam Amstel) goed gelukt. Nadat hij een ‘dare’ (van het spelletje Truth or Dare) verloor op Radio538 verbrandde hij zijn Instagram-profiel. Hij had 143.000 volgers. Maar, hoe doe je dat, een Instagram-profiel verbranden?



Pablo Lücker

Pablo Lücker had zijn Instagram-account (@pablolucker) al tien jaar. Hij postte er zeker niet dagelijks op, maar wel fanatiek genoeg om 143.000 volgers te hebben voor zijn 1.295 posts. De kunstenaar besloot het profiel te verbranden door het te printen en in de fik te steken. Hiervan maakte hij vervolgens een video. De as vermaakte hij tot verf die hij gebruikte om een kunstwerk te maken.

Dat kunstwerk heet ‘Don’t let numbers define you’ (vertaald: Laat nummers niet je leven bepalen). Die naam heeft alles te maken met de reden dat deze bijzondere man besloot om dit statement te maken. Hij zat in de Avondshow op Radio538 nadat dj’s Bas Menting en Mart Meijer er spraken over het kunnen uitschakelen van likes op Instagram. Nu is de kunstenaar er op zich over te spreken dat je likes nu uit kunt zetten, maar hij vindt de reden erachter heftig.