​Veel gamers zitten helemaal niet te wachten op NFT's

Uiteindelijk is het ook moeilijk om meer geld te verdienen aan een game zonder met dlc te komen in de vorm van gameplay. Soms zijn bepaalde skins (uitdossingen) wel een manier voor mensen om geld te spenderen, maar veel gamers vinden dat wanneer ze eenmaal een bedrag voor een spel neertellen, het daar ook bij moet blijven. Om die reden zijn gamers al vaker in protest gekomen tegen manieren die studio’s bedenken om meer geld in het laatje te brengen.

De NFT’s in games zijn niet bedoeld om je tools te geven waarmee je de game eerder kunt winnen. ‘Pay to win’ is eigenlijk bij geen enkele game geaccepteerd, al komt het nog wel eens voor dat er games worden gemaakt waarbij je vooral met je geld kunt winnen in plaats van met je vaardigheden. Iets waar gamers niet bepaald van gecharmeerd zijn.

Tenminste, de gamewereld zelf wel: de makers van S.T.A.L.K.E.R. 2 zijn niet de enige studio die brood zag in de non-fungible tokens: Ubisoft heeft ook aangekondigd groots te willen gaan met deze unieke manier om iets aan te schaffen. Het idee is dat je dan bijvoorbeeld cosmetics kunt kopen als NFT, waardoor je je personage bijvoorbeeld een unieke bepantsering of broek kunt geven.

NFT's

In het geval van de NFT’s in S.T.A.L.K.E.R. 2 zou de persoon die één van de drie NFT’s koopt personage worden in het spel. Heel tof dat een studio dat doet, maar gamers hebben al snel het gevoel dat een studio zich vooral moet richten op het maken van nieuwe content die voor iedereen interessant is. Bovendien zien veel gamers het als weer een nieuwe manier om ze geld af te troggelen. Iets wat niet helemaal klopt: het is zeker in dit geval een eigen keuze om eraan mee te doen en de aankoop heeft geen invloed op hoe je presteert in de game. Aan de andere kant is deze nieuwe manier om virtueel met je virtuele eigendommen te koop te lopen wel iets wat andere gamers enorm kan beïnvloeden.

Bovendien moeten we dit bekijken in een groter plaatje. Oldschool gamers weten nog de tijd waarin je een cartridge kocht en dat was het. Je legde één keer geld neer en dat was het. Natuurlijk heeft DLC in de vorm van nieuwe content en verhalen ook zo zijn voordeel, maar helaas is er ook veel DLC in de vorm van nieuwe outfits.