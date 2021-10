Wat zijn blockchaingames en waarom gaat Ubisoft ze maken?

Ubisoft wil zijn games meer inzetten zodat gamers geld kunnen verdienen. Het bedrijf gaat daarom meer doen met blockchain-games. Dat doet het onder andere door te investeren in Animoca Brands, een in blockchain games gespecialiseerde studio. Dit is wat blockchain-gaming inhoudt.

Blockchaingaming Blockchaingamen is gamen op een gedecentraliseerde manier. De speler is de eigenaar van de items die je verzamelt, dus iemand anders kan die specifieke items niet alsnog verzamelen. Ze worden als NFT in jouw game-wallet geplaatst en daar kan niemand bij. Het is niet de bedoeling dat je die items buiten het spel om verkoopt: het moet wel binnen het spel blijven. Doe je dat niet, dan kun je op een ban rekenen. Het is een vorm van gamen die helaas -net als crypto en NFT’s- een enorme impact hebben op het milieu, omdat er veel energie voor nodig is om de blockchain in stand te houden. Ubisoft heeft daarop gezegd dat het nog in de ‘beginstadia’ is van experimenteren met de blockchain. Klinkt natuurlijk als een vreemd excuus, want het heeft wel degelijk grote stappen gezet in de richting van blockchain gaming.



Play-to-earn Ubisoft zegt: "Blockchain zal meer play-to-earn mogelijk maken, waardoor meer spelers daadwerkelijk inhoud kunnen verdienen: eigen inhoud. We denken dat het de industrie behoorlijk zal laten groeien. We hebben met veel kleine bedrijven gewerkt die op blockchain gaan en we beginnen een goede knowhow te krijgen over hoe dit de industrie kan beïnvloeden en we willen hier een van de belangrijkste spelers zijn." Animoca is bekend van Revv Motorsport, Revv Racing en Formula E: High Voltage. Hierin wordt de token REVV gebruikt om spelers digitale items te geven. Er is ook een soort sandbox waarin spelers terecht kunnen, wat The Sand wordt genoemd. Ubisoft wil duidelijk meer doen met REVV’s en The Sand. Daarnaast is Ubi een van de oprichters van de Blockchain Game Alliance. Klinkt niet echt als een experimentele fase voor het bedrijf.

Assassin's Creed We zijn benieuwd of de nieuwe Assassin’s Creed-game Infinity iets met blockchain gaat doen. Dit is een heel nieuw concept voor de populaire franchise, al is nog onbekend wat het precies inhoudt. In ieder geval zitten er elementen in uit eerdere Assassin’s Creed-spellen. Misschien wel in tokenvorm, maar daarover verwachten we in 2022 meer te weten te komen.