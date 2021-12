​NFT's: Eerste Wikipedia-pagina brengt 663.000 euro op

YouTube-sensatie Charlie bit my Finger bracht 620.000 euro op, maar de eerste Tweet ooit werd verkocht voor 2,5 miljoen euro. Dé encyclopedie van het internet, Wikipedia, is geveild voor 663.000 euro. Een tegenvaller, aangezien Wikipedia toch een van dé websites is die veel mensen gebruiken om informatie op te zoeken. Het gaat gelukkig niet om heel Wikipedia als één NFT, maar alleen de allereerste pagina op het inmiddels miljoenen pagina’s tellende platform.



De NFT-hype

Het doet de vraag rijzen of de NFT-hype nu al begint af te nemen. NFT’s zijn non-fungible tokens, die worden gebruikt om digitale objecten verhandelbaar te maken omdat ze worden opgedeeld in allemaal aparte stukjes die elk uniek zijn. Vandaar het ‘non-fungible’ gedeelte (niet-vervangbaar). Het is nogal een buzzwoord geworden, want elk bedrijf doet er inmiddels wel iets mee, terwijl veel mensen een jaar geleden nog nooit van NFT’s had gehoord. Begint het inmiddels te normaal te worden? Vinden we het minder waardevol omdat er zoveel NFT’s zijn?

Net als op veel andere platforms (en zelfs op één van de eerste Apple-computers) was de eerste pagina niet bepaald een heel goede representatie van het platform: het was alleen maar een ‘Hallo wereld’ van oprichter Jimmy Wales. Hij was er vroeg bij: op 15 januari 2001 richtte hij Wikipedia op, dat inmiddels een begrip is waar veelvuldig naar wordt verwezen. Naast de pagina, die als .jpg werd verkocht, is ook de computer waarmee Wikipedia werd geprogrammeerd onder de hamer gegaan: de iMac Strawberry ging naar de koper die er 166.000 euro voor over had.