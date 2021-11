​Wat is Shiba Inu? Spoiler: we bedoelen niet de hond

Shiba Inu zijn prachtige honden, maar het zijn ook cryptovaluta. Het heeft niet toevallig een hondennaam gekregen, want dat heeft alles te maken met Dogecoin. Zijn dat niet allemaal internetgrapjes en memes? Niet bepaald. Dit is wat Shiba Inu inhoudt en wat het zo interessant maakt.



Shiba Inu is een coin die niet bekendstaat om zijn innovatie, het is vooral een coin die laat zien hoe belangrijk grappen en grollen op het internet kunnen zijn. Je noemt het ook wel een memecoin, een coin die eigenlijk als grootste mond-tot-mond-reclame heeft dat hij in de vorm van memes wordt verspreid. Het idee is dat je daarmee bij een clubje op het internet hoort en dat vinden mensen een prettig gevoel. Dogecoin is een beetje de grote moeder van de memecoin, maar inmiddels is er zeker ruimte voor anderen. Cue Shiba Inu.

Memecoin

Als een meme rondom een nieuwe coin viral gaat, dan kan dat er gemakkelijk voor zorgen dat de coin veel meer investeerders krijgt. Zeker als je vroeg instapt, dan kun je er veel geld mee verdienen. Het is alleen nooit helemaal met volle zekerheid te zeggen of een meme ook daadwerkelijk blijft plakken: er zijn natuurlijk maar een x aantal coins die het door memes helemaal niet halen. Het grappigste van Shiba Inu is dat het helemaal geen coin genoemd mag worden: er zit geen blockchain achter.

Shiba Inu is een gewone ERC-20-token die meelift op een andere blockchain, namelijk Ethereum. Het voordeel van Shiba Inu is dat er dus niet heel veel veranderingen op plaatsvinden, omdat het meelift op bestaande tech. De ‘coin’ heeft wel drie belangrijke aspecten: het project is begonnen met niets, uit het niets. Daarnaast was er dus ook geen bestaande community. Het is bovendien gestart vanuit een liefde voor de Shiba Inu, een hondenras uit Japan dat ook het boegbeeld is van de Dogecoin.

Shiba Inu

Shiba Inu is in 2020 opgericht door de groep Ryoshi, dat heel bewust koos voor Ethereum, omdat het al heeft bewezen veilig te zijn. Je kunt binnen Shiba Inu gebruikmaken van een soort ruilsysteem, Shiba Swap. Hierbinnen kun je tokens gebruiken: Shiba Inu (1 biljard stuks), Leash (107.646 stuks) en Bone (250.000.000 stuks). Je kunt tokens ruilen en inzetten, geheel hoe jij dat zelf wil. Tot slot zijn er ook nog de Shiba Inu Incubator om kunstvormen te promoten en de NFT Shiboshi’s. Er zijn 10.000 Shiboshi’s te verzamelen als NFT. Waardoor ze uiteraard volledig uniek zijn en daardoor enorm gewild.

[Fotocredits - golibtolibov © Adobe Stock]