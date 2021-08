Bitcoin Lightning Network: dit is wat dat is

De groei van Bitcoin heeft ervoor gezorgd dat het aantal transacties van de cryptovaluta steeds verder toenemen. Hierdoor is hierin veel vertraging geslopen. Een aantal ontwikkelaars vond dat geen goede ontwikkeling en heeft toen het Lightning Network opgestart. Het gaat om een schalingsoplossing, waarmee duizenden transacties per seconde kunnen worden gedaan. Een enorm verschil dus.

Eén van de grote nadelen aan Bitcoin, dat is dat het netwerk erg traag is. Een creditcardmaatschappij kan in één seconde wel 24.000 transacties te verwerken, terwijl Bitcoin er per seconde slechts 7 kan verwerken. ABN Amro schreef laatst al dat het mede daarom niet voor zich ziet dat de cryptovaluta een geschikt betaalmiddel voor de massa kan zijn. Er zijn echter initiatieven om die transactietijd te verkorten, waaronder een Lightning Network. Dit is wat dat is.

Dat de transactietijden een grote ergernis zijn bij veel gebruikers en dat zo’n Lightning Network een goed idee is, dat blijkt wel uit de groei ervan. Het gebruik van het Lightning Network is gestegen met meer dan 70 procent. Het is niet alleen beschikbaar voor Bitcoin, want ook andere cryptocurrencies kunnen gebruik maken van dit netwerk.

Wisselende koersen

Bitcoin is een cryptomunt en hij is dus afhankelijk van koersen. Die kunnen soms enorm groeien, maar ook snel kelderen in prijs. Dat zie je soms al gebeuren als een bekend persoon een positief of juist heel negatief over de munt tweet, zoals we dit jaar eerder zagen gebeuren toen Elon Musk het besloot dat klanten ook met Bitcoin Tesla-auto’s konden kopen, iets dat later weer werd teruggedraaid, omdat Bitcoin niet de meest duurzame ‘munt’ is.

Fotocredits: Elg21